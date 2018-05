Óscar Puente: "Hubiera expulsado al portavoz del PP aunque me hubiera llamado guapo"

"Si me estuviera llamando guapo a gritos también le hubiera expulsado". Con esta declaración Óscar Puente argumenta la drástica decisión que adoptó en el Pleno del Ayuntamiento de Valladolid en relación con el portavoz del PP, José Antonio Martínez Bermejo.

"Yo no le expulso por criticarme sino por alterar gravemente el orden del pleno", añade el alcalde de Valladolid al mismo tiempo que defiende su derecho a intervenir según su criterio. No obstante, espera al informe encargado al secretario municipal.

Veinticuatro horas después de la polémica expulsión el alcalde aclaró que el pleno no es un parlamento sino "el máximo órgano de gobierno del Ayuntamiento" y, en consecuencia, considera normal el debate y la participación de todos los concejales, incluido el regidor.

A juicio de Óscar Puente el problema se deriva en que el PP, después de los veinte años de Javier León de la Riva, no ha asumido que ya no gobierna la capital vallisoletana y por eso "no respeta la figura del alcalde".

Según el gobernante socialista, los populares practican una estrategia de "acoso y ensuciamiento de la vida pública y la legitimidad democrática".