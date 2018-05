La comunidad educativa, dividida por las escuelas rurales con 3 alumnos

Castilla y León mantedrá escuelas abiertas con 3 alumnos el próximo curso escolar, según ha anunciado la Junta en las últimas horas. El propio director provincial de la Junta en Burgos, Juan Carlos Rodríguez, dice que ve bien abrir este debate pero "que como profesor me parece que educativamente estas escuelas no son viables, no son las mejores situaciones educativas para estos alumnos".

En Castilla y León este curso, hay 28 escuelas con 4 alumnos, las llamadas 'aulas unitarias'.

La medida también ha creado cierta polémica en el propio PP donde califican de "electoral" la medida de la Junta de mantener escuelas abiertas con tan solo 3 alumnos. La alcaldesa de Deza, del PP, en la provincia de Soria, Nuria Caballero, está indignada porque este curso su escuela cerró con 3 alumnos y qué casualidad, dice, que se anuncia el cambio a un año de las elecciones.

El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, niega que sea una medida electoralista o a la desesperada para frenar la despoblación.