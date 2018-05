Comisiones Obreras, en "movilización creciente"

Primavera caliente. Los sindicatos se concentrarán frente a las patronales de todo el país el próximo 22 de mayo. Lo ha anunciado en Zaragoza el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo. Es la primera de una serie de movilizaciones para acompañar a la negociación que persigue repartir el crecimiento, recuperar salarios y mejorar la recaudación fiscal.

España crece, casi un 3%, pero crece mal, afirma el secretario general de CCOO. Exige a las organizaciones empresariales la subida de los salarios, sobre todo los más bajos, acabar con la precariedad y la brecha de género. "Vamos a acompañar el proceso de negociación, que está en una situación de bloqueo, con movilizaciones concretas", ha señalado Sordo. "El 22 de mayo vamos a hacer una movilización por todo el país donde delegados y delegadas que representan a millones de trabajadores de este país vamos a ir a procesos de concentración y de manifestaciones delante de las patronales para exigir un incremento salarial".

La movilización creciente irá en función de la respuesta de empresas y patronales. Y no descartaba "ningún escenario; vamos a un proceso de movilización creciente y quiere decir que si no hay cambio en las políticas y no vamos al reparto de la riqueza, es posible llegar a una huelga general".

El secretario general de CCOO hacía estas declaraciones en el inicio las jornadas "Perspectivas", que reúnen en la capital aragonesa a 150 delegados sindicales para analizar la situación del trabajo, la tecnología y el reparto de la riqueza.