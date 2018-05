El abogado de Pinilla exige que se elimine la fianza

El abogado de la exalcaldesa de La Muela va a solicitar a la Audiencia Provincial de Zaragoza que se reduzca de 800.000 Euros a cero la fianza que se le impuso a Mariví Pinilla para asegurar su presencia en el juicio de la Operación Molinos que se celebró a principios de 2016. Es una de las muchas consecuencias que se deriva de la decisión del Tribunal Supremo de anular la sentencia dictada y repetir el juicio.

Apunta el letrado Santiago Palazón que, como las circunstancias han cambiado, la fianza también tiene que modificarse. "Cuando comenzó el juicio en la Audiencia Provincial, las peticiones eran de 37 años y cuando resultó condenada, las penas de prisión eran de 17 años". Por eso, "se se fijó una fianza de 800.000 euros en unas circunstancias concretas, ahora han variado sustancialmente". Es más, "de hecho, en estos momentos, no tiene ninguna condena encima y a lo largo de estos años se ha demostrado que no ha hecho ningún intento de eludir a la Justicia".

En lo que se refiere a las penas a las que los acusados fueron condenados, también puede haber cambios, y en este caso beneficiosas para ellos, porque nunca podrán superar las que inicialmente se les impusieron, ese será el tope. A 7 personas se les ha anulado el juicio pero hay otras 15 personas a las que indirectamente también, "en virtud del efecto arrastre" y "sus condenas pueden considerarse provisionales y se pueden ver beneficiados".

Esta situación también alcanzaría a los hijos de Pinilla, a pesar de haber mostrado su conformidad con los hechos por los que se les acusaba. "Si ella es inocente, y así se declara en la sentencia, sus hijos también". Por ejemplo, "si ella recibió un dinero y se declara que ese dinero es lícito, el dinero que ella a su vez dio a sus hijos es igual de lícito" y eso "a pesar de que ellos manifestaran conformidad con los hechos".

El otro aspecto que se plantea es si dado el tiempo transcurrido desde que se produjeron los hechos hasta que se juzgó y con esta decisión del Supremo, puede haber prescrito algún delito. Palazón no lo cree. Apenas un día después de la decisión del Supremo, Pinilla se muestra "tranquila, convencida de su inocencia, y está con una entereza de ánimo que, francamente, resulta poco habitual".

Pero esta sentencia también ha suscitado reacciones entre otras personas. Entre ellas la de la denunciante, Marisol Aured, que no oculta su sorpresa ante esta nulidad, por todo lo que supone. "Me ha sorprendido, pero es volver a empezar y no sé cuándo La Muela va a poder pasar página y empezar una vida diferente".