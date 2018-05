PSOE y CHA intentan reconducir su relación

Dentro del Gobierno de Aragón, PSOE y Chunta Aragonesista intentan reconducir la situación, tras el acuerdo alcanzado por los socialistas con Ciudadanos para modificar el impuesto de Sucesiones, y que ha molestado a los nacionalistas. El ejecutivo aragonés tiene que aprobar el proyecto de ley para llevar al parlamento esa modificación del impuesto de Sucesiones, y de momento, entre los socios no hay acuerdo.

SUSPENDIDA LA COMISIÓN DE ESTUDIO Pepe Lasmarías La tramitación del proyecto de ley para cambiar el impuesto de Sucesiones ha provocado que hoy, en las Cortes y por unanimidad, se haya suspendido la comisión de estudio que iba a comenzar el lunes en el parlamento sobre este impuesto. La que es presidenta de esa comisión, Violeta Barba, considera que el acuerdo de PSOE y Ciudadanos es irrespetuoso con el parlamento y afirma que esto no había ocurrido antes

No obstante, dice José Luis Soro, presidente de CHA y consejero de Vertebración del Territorio, que están negociando y hay voluntad de alcanzar ese acuerdo. No ha querido explicar los detalles de lo que están negociando, pero el PSOE deja claro que el límite de los 500.000 euros no se toca.

Soro ya dice cual sería su postura en el parlamento: "En ningún caso, desde CHA, si llega un proyecto de ley de reforma del impuesto de Sucesiones a las Cortes, votaremos siempre en contra de una propuesta en estos términos". También ha afirmado que aunque el consejo de Gobierno apruebe el proyecto de ley, Chunta presentará enmienda en las Cortes. Por su parte el consejero de Hacienda, Fernando Gimeno, deja claro que la decisión final la tendrá el parlamento aragonés.