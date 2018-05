El hogar de Marco Motta

A Marco Motta le queda un año más de contrato en el Almería, pero no quiere hablar del futuro hasta que la permanencia no esté asegurada. El lateral derecho firmó en invierno de 2016 y desde entonces fue una pieza clave para Soriano, Lucas y Fran, aunque menos para Ramis. De firmar estando libre en el mercado a hacerse fuerte en un club de LFP, el italiano no olvida el pasado: “A nadie le gusta pasar un año complicado. Almería me ha dado mucho, porque llegué en un momento en el que necesitaba fútbol, divertirme jugando, y me abrieron la puerta”. Por su forma de entender la vida y el fútbol, Motta se ha ganado la confianza y el apoyo de los aficionados. No esperaba ser tan querido: “Me regala cariño, y la gente canta mi nombre en la grada. Me queda un año más de contrato y no sé qué puede pasar, pero la predisposición es máxima”. Nada se sabe del próximo campeonato hasta que no se logre la salvación.

Este miércoles se incorporó a los entrenamientos el defensa. El domingo, después del partido en Tenerife, pidió permiso al club para viajar a Milan, previa escala en Madrid, para poder estar con la familia después de haber sido padre. Lo mismo ocurrió con José Verza. Fran Fernández puede contar con todos a excepción de los lesionados de larga duración: Mandi, Fran y Gaspar.