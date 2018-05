Fercam no contará con apoyo económico del Gobierno de España

Fercam no contará con el apoyo económico del Gobierno de España. La falta de Presupuestos Generales del Estado hace que no haya una partida específica para estos fines, por lo que el Ministerio de Agricultura no podrá respaldar esta feria de carácter nacional.

Julián Nieva, alcalde de Manzanares y Pablo Camacho, director de la Feria Nacional del Campo de Manzanares, se reunieron ayer con el Secretario General de Agricultura, Carlos Cabanas, con el objetivo de que el Gobierno de España apoyara esta cita. En este encuentro Cabanas les trasladó la imposibilidad de apoyo económico debido a la falta de los Prepuestos Generales del Estado. Lo explicaba en Cadena SER Julián Nieva.

Pese a ello, Nieva afirma que la celebración de Fercam no corre peligro, gracias a la colaboración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la Diputación, el Ayuntamiento, las diferentes Entidades Financieras y el sector agrario, que se implican en la puesta en marcha de esta muestra.