Lidio Jiménez: "Si hacemos 37 puntos y no nos metemos en Europa la temporada será igual de sobresaliente"

Dos jornadas para dirimir el sueño europeo del Ciudad Encantada son las que faltan empezando por la de este sábado, que llevará al equipo conquense a medirse con el ya descendido Puerto Sagunto. A falta de tres días para ese choque Lidio Jiménez ha pasado por SER Deportivos Cuenca para analizar la situación del equipo ante tan vital enfrentamiento.

Escucha a Lidio Jiménez en SER Deportivos Cuenca

Lidio Jiménez ha agradecido que la afición nos apoye en Puerto Sagunto ya que “es fundamental y vital”. Sobre el descenso matemático del rival “les hace más peligrosos “porque han jugado muy presionados y ahora se van a quitar esa presión”. El Ciudad Encantada no depende de sí mismo, debe ganar los dos partidos y esperar que Anaitasuna no los gane. En este sentido Lidio asegura que si Anaitasuna gana al Barcelona habrá que “darles la enhorabuena”. Y si nosotros “hacemos 37 puntos y no nos metemos en Europa habrá que darle un sobresaliente igual al equipo”.