El Pleno rechaza una nueva modificación presupuestaria para inversiones

El Pleno del ayuntamiento de Gijón ha tumbado casi todos los ajustes presupuestarios de Foro como castigo a su gestión económica. De momento el consistorio no podrá invertir más de tres millones de euros en proyectos financieramente sostenibles. Proyectos como cubrir las pistas de tenis del complejo deportivo de La Calzada, cubrir la pista polideportiva del Honesto Batalón y la de La Algodonera, llevar a cabo mejoras de aseos en nueve colegios de la ciudad, adecuar la Casa Paquet como oficina de turismo, dotar de mobiliario al albergue de peregrinos que se va a abrir en este inmueble, aplicar un tratamiento superficial al pavimento de la calle Marqués de San Esteban y distintas mejoras en el albergue juvenil de Contrueces para que se pueda abrir al público. 3,1 millones dedicados a inversiones financieramente sostenibles que no computan para la regla de gasto y no afectan al plan económico financiero que el equipo de gobierno está elaborando. Ana Braña, concejala de hacienda, pedía el apoyo de los grupos para iniciativas que, apuntaba, inciden directamente en los ciudadanos:





No resultó efectivo el llamamiento de la concejala ya que solo Ciudadanos y PP apoyaron este paquete de inversiones, eso sí, apoyo con reticencias. Pablo González, portavoz del PP gijonés:





Las fuerzas de izquieda, PSOE, XSP e IU votaron en contra. Desde el PSOE se volvió a insitir en la relevancia de conocer el plan económico financiero antes de aprobar las modificaciones presupuestarias. Marina Pineda, concejala socialista:





Las únicas modificaciones presupuestarias que salieron adelante fueron las relativas al Patronato Deportivo Municipal. 491.000 euros destinados al pago de facturas pendientes y otros 368.000 a subvenciones y aumento de la dotación de los premios del Concurso Hípico.