El ‘Fuenla’ pide que se aclare el lío del ‘Depor’

El C.F. Fuenlabrada (3º del Grupo I de 2ªB) quiere que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) aclare qué va a ocurrir con el filial del R.C. Deportivo de La Coruña, el Fabril (2º), ya clasificado para el playoff de ascenso a Segunda División aunque no podría subir de categoría tras el descenso del primer equipo.

Por ello la directiva del ‘Fernando Torres’ ha enviado un escrito a la RFEF, al que se han adherido C.F. Rayo Majadahonda (1º), C. Rápido de Bouzas (4º) y C.D.A. Navalcarnero (6º), para pedirle que confirme que los coruñeses no puede disputar la fase de ascenso a LaLiga 1,2,3. Advierten los fuenlabreños que si lo disputa "podría generar perjuicios" y afectar a la "integridad" de la competición.

"El CF Fuenlabrada ha enviado un escrito a la Federación Española de Fútbol y a LaLiga para que esta última comunique si existen o no expedientes que puedan generar descensos disciplinarios y que, en caso de no existir dicha opción, la RFEF confirme que el Fabril no puede jugar la fase de ascenso a LaLiga 1,2,3", señala el club madrileño en un comunicado.





A favor del ‘Fuenla’

El reglamento de la RFEF determina que los cuatro primeros clasificados de cada uno de los grupos participarán en la segunda fase de la competición, "salvo que por su condición de filiales o dependientes no pudieran optar nunca al ascenso", lo que haría que ocupara su lugar "el inmediatamente mejor clasificado", una situación en la que se encontraría el filial coruñés, informa EFE.

Quedaría por saber si se producen descensos administrativos en Liga Santander, con lo que los gallegos podrían quedarse en Primera, pero el conjunto fuenlabreño, tal y como fuentes cercanas al mismo han confirmado a esta emisora, dispone de informaciones que asegurarían que no se van a producir estas circunstancias y que el ‘Depor’ jugará en Segunda el año que viene.

“La norma y el sentido común dicen que un equipo que no puede ascender no debe jugar un playoff para subir”, ha dicho Jonathan Praena, presidente del CF Fuenlabrada.





A favor del Fabril

El caso del Elche C.F. es al que se agarran en La Coruña. En 2015 el conjunto franjiverde (que terminó en 13ª posición) acabó descendiendo administrativamente y la S.D. Eibar (terminó 18ª) recuperó la plaza en julio.

Por su parte el presidente gallego, Tino Fernández, ha asegurado que el máximo dirigente de LaLiga, Javier Tebas, "roza el conflicto de intereses" al supuestamente representar, a través de su despacho de abogados, al Fuenlabrada. Le sorprende a Fernández que el ‘Fuenla’ pida a la RFEF un certificado que confirme que no va a producirse un descenso administrativo. "No sé si se puede confirmar cuando la temporada no ha acabado". En respuesta al dirigente gallego, el presidente fuenlabreño ha confirmado se intentó hablar con el Fabril y ante su negativa se les envió el escrito “en un gesto de cordialidad”; aseguró también que el hijo de Javier Tebas es abogado del club “desde la temporada pasada” y que su labor no “genera una incompatibilidad”.

Situación bien diferente es la que se da en el Grupo 2, donde el filial del R.C. Sporting de Gijón luchará por el ascenso a 2ª, categoría en la que ahora milita el primer equipo. En este caso, “los mayores” ya se han clasificado, al menos, para el playoff, así que hasta el 17 de junio (partido de vuelta de la final por el ascenso) es probable que no se conozca que pasará con los rojiblancos.