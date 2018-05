Asier Garitano: “Los hijos nunca se van”

En una emotiva rueda de prensa en la que ha estado acompañado por la presidenta del club, María Victoria Pavón, Asier Garitano se ha despedido como técnico del CD Leganés. Ha asegurado “no sentir esto como una despedida” porque Leganés le hizo hijo adoptivo “y los hijos no se van nunca”, por lo que “siempre” estará en Leganés. La decisión de rechazar la oferta de renovación ha sido “complicada”, pero “lo tenía que hacer”. El técnico ha añadido que “el club ha puesto todo de su parte” para su continuidad, pero sus “sensaciones” le decían que “era el momento” de irse, y ha desvinculado su salida de las decisiones deportivas del club. Ha remarcado que “a día de hoy no hay ningún otro equipo”, primero había que tomar la decisión de no renovar, y ha añadido que no sabe si trabajará la próxima temporada. Garitano ha asegurado que se lo comunicó al club cuando se consiguió la permanencia, el principal objetivo.

El técnico de Bergara ha agradecido el trabajo del cuerpo técnico que le ha acompañado, a los futbolistas que le han “hecho crecer”, y en especial al capitán Martín Mantovani, que le ha acompañado desde la 2ªB a Primera. También se ha acordado de los diferentes empleados del club y la directiva, de la misma ciudad de Leganés y de la afición. Según ha indicado “no ha habido momentos negativos” en cinco temporadas, y los mejores ha sido estar por encima de los objetivos, los ascensos y mantenimientos de categoría y la propia convivencia con la gente de Leganés. Garitano ha reconocido que le hubiera gustado “ganar la Copa” del Rey, donde el CD Leganés cayó en semifinales esta temporada tras eliminar al Real Madrid. De cara al próximo entrenador, ha aconsejado “no hacer ninguna comparación y dejarle tranquilo” para que pueda trabajar en el banquillo de Butarque, y ha reconocido que el club “está cada vez mejor organizado” pero no hay que olvidar que está en la élite y compitiendo con los mejores.

La presidenta María Victoria Pavón ha recordado que Garitano llegó hace cinco años al club “en un verano muy difícil”, cuando en el club estaba en 2ªB y sólo había “un fisioterapeuta y cuatro jugadores”. Ha afirmado que “han sido cinco temporadas de superación, de hacer historia” y ha destacado que el técnico es “una persona sencilla y muy normal”, y le ha deseado un futuro “lleno de éxitos”, a la vez que le ha hecho entrega de una camiseta firmada por todos los empleados y rotulada con gran “Gracias Asier”.