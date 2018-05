La Comisionada para el Reto Demográfico confirma que la Estrategia Nacional contra la Despoblación no contempla medias específicas para Soria

Lo que se celebra durante estos días en el centro coworking de Soria ‘El Hueco’ es la cuarta Reunión de Primavera sobre emprendimiento social, finanzas sociales y despoblación en Europa, con la presencia de 38 ponentes de diversos países europeos y 200 participantes que abordan la despoblación desde un ámbito positivo y esperanzador dando a conocer las políticas más avanzadas y las nuevas herramientas financieras e inversoras que nacen en el viejo continente para fomentar el emprendimiento como la nueva economía motor del desarrollo sostenible de los territorios más deprimidos.

La máxima autoridad en el país en cuestión de despoblación es la Comisionada para el Reto Demográfico del Gobierno, Edelmira Barreira, quien inauguró en Soria la jornada de El Hueco. No es la primera vez que Barreira visita Soria desde que se le encargó la redacción de una Estrategia Nacional. Novedades pocas anunció, entre otras cosas porque la Comisionada todavía no ha terminado de elaborar el documento pero lo que sí se presentó el pasado mes de marzo es la Estrategia de Economía Social, que incluye ayudas y beneficios para los emprendedores sociales que son a quienes promociona El Hueco en Soria.

Algunas medidas que incluye el programa del Gobierno ya se han aprobado para los presupuestos generales del Estado de 2018 como son la expansión de Internet al medio rural o mejoras en la tarifa plana para emprendedores; quienes se den de alta en autónomos ahora tendrán dos años de tarifa reducida de 50 euros.

Sin embargo no se plantean deducciones ni beneficios o discriminación fiscal positiva para las grandes empresas que quieran venir a las zonas despobladas de la región. Una demanda de la federación de empresarios no solo de Soria sino también de Castilla y León que ya se aplica en territorio como Ceuta, Melilla y Canarias, pero no contempla la Estrategia Nacional “porque eso supondría abrir una brecha territorial y lo que se pretende es aplicar una estrategia global para todas la zonas despobladas del país”, apuntó Barreira. De esta manera, no se esperan medidas específicas para Soria ni para Castilla y León en una estrategia que verá pronto la luz.