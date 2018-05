Edelmira Barreira (Verín - Orense, 1978), la ya famosa comisionada del Gobierno de Mariano Rajoy para el reto demográfico, ha vuelto a Soria, en esta ocasión con motivo de la celebración en El Hueco de la cuarta reunión de primavera sobre el emprendimiento social y despoblación en Europa.

Miren, yo no dudo de la buena voluntad de Edelmira. Seguro que ella y su gobierno tienen las mejores intenciones para cambiar una situación que parece invariable y que no es de ahora. Primer problema, que parece que desconocen. Todo esto de la despoblación no se produce en estos últimos años, aquí lo sabemos bien. Es un mal que afecta a estas tierras desde hace muchas décadas sin que nadie haya sido capaz en todo ese tiempo de tener la suficiente inteligencia política para haber puesto sobre la mesa soluciones drásticas, que hubieran sujetado, ya no digo cambiado la faz de esta provincia.

Edelmira llega a Soria con una serie de medidas paliativas relacionadas con el emprendimiento que no sirven para cortar esta agonía que sufre la provincia. En esta última visita ha hablado de estrategia de economía social, de emprendimiento para la creación de empleo y de convocatorias de tarifa plana para emprendedores, pero cuando le han preguntado por la discriminación fiscal para grandes empresas que se quieran instalar en Soria, como pueda suceder ya en Ceuta, Melilla o las Islas Canarias ha advertido de la dificultad que existe para romper un régimen territorial como el de Castilla y León.

Y, aquí viene, cuando la matan: Edelmira y su gobierno son incapaces de reconocer que existen enfermos por la despoblación que necesitarían cirugía ambulatoria, otros que están ingresados en planta, y otros, muy pocos, pero existen, como Soria, el caso más grave en este país, que están en la UCI con respiración asistida porque sus menos de nueve habitantes por kilómetro cuadrado ponen de manifiesto una situación agónica, pesimismos al margen.

¿Nadie va a ser capaz de explicar a estos políticos, que todo lo estandarizan, que hay casos como el de Soria a los que la medicina paliativa ya no le hace ningún tipo de efecto? Que aquí necesitamos un tratamiento de choque... ¿Que la única fórmula para crear empleo es que a las grandes empresas les rebajen los impuestos, si vienen a provincias como ésta?

Esto de las ayudas, el emprendimiento y las tarifas planas empieza a resultar una astracanada de marca mayor. Una representación teatral exagerada y está englobada entre la comedia, la sátira y el drama. Un horror, querida Edelmira.