UGT pide al Sescam que asuma la gestión del servicio de ambulancias

Continúa el conflicto laboral en la empresa adjudicataria del transporte sanitario en tres provincias de la región. El sindicato UGT denuncia que la concesionaria SSG incumple el convenio colectivo y vuelve a pedir al Gobierno regional que asuma la gestión. Pero el SESCAM no interviene en lo que considera "afecta a las relaciones de los trabajadores con su empresa".

Los comités de empresa denuncian que la empresa SSG, que presta el servicio de transporte sanitario en las provincias Guadalajara, Albacete y Ciudad Real incumple el convenio colectivo y tiene a su personal en condiciones precarias ...con exceso de jornada, vehículos en malas condiciones y sin equipos de protección. Serafín García, presidente del Comité de Guadalajara., en declaraciones a la SER afirma que no descartan movilizaciones. "Ya no por nosotros, por la gente que atendemos. Esto es un servicio esencial y laboralmente nos afecta, pero el servicio que damos a los ciudadanos y pacientes no se presta en condiciones, por exceso de jornada porque no tenemos la equipación necesaria..."

Fuentes del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha dicen a la SER que "siguen supervisando que se cumplan los pliegos de condiciones del concurso y que "no intervienen en las relaciones de los trabajadores con su empresa".

Tampoco los representantes de la empresa asisten a las reuniones de la Comisión Paritaria, órgano encargado de interpretar, administrar y vigilar el cumplimiento del convenio colectivo, "por causas que en ningún momento se justifican" ni a la cita con el Jurado Arbitral para mediar con los representantes sindicales.

UGT, tras considerar que "se han traspasado todos los límites tolerables" ha pedido al Gobierno regional y al Sescam que llegados a este punto, asuman el servicio de ambulancias, como servicio propio, y pase directamente a ser gestionado por ellos mismos.