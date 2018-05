Los sindicatos piden retrasar el final de curso escolar y dos puentes que equilibren los trimestres

El calendario escolar para el próximo curso 2018-2019 en Castilla-La Mancha se decide este miércoles. La administración escucha hoy a toda la comunidad, esta tarde a los padres y también al Consejo Escolar. Los sindicatos proponen retrasar dos días el final de curso para ganar dos puentes vacacionales en noviembre y febrero, que equilibren los trimestres.

La propuesta que el Gobierno lleva a la Mesa sectorial de Educación es terminar el próximo curso el 19 de junio en Primaria y el 24 en Secundaria. El acuerdo de los sindicatos es retrasar el final de las clases dos días, que se distribuyen en los puentes de los Santos y en febrero, para hacer un calendario más pedagógico, explica Mercedes Gómez, de CCOO. "Puesto que Semana Santa viene muy tarde el año que viene y son las últimas vacaciones, nos permite un pequeño descanso en el último trimestre porque si no, se hacen muy largos y cansados"

La conciliación y el calor del verano

Lo que la administración educativa tiene claro es que el modelo cántabro "con más pausas a lo largo del curso, como el modelo europeo, no tiene el consenso de las familias". El problema que supone es la conciliación familiar y laboral. El consejero, Angel Felpeto, recordaba que esta propuesta ya se discutió el año pasado y que no es posible aplicar un calendario con varias pausas porque no tiene consenso y es necesario el apoyo de las familias

Los padres, a priori, no están por la labor de retrasar el final de curso por el calor que se pasa en las aulas desde finales ya del mes de junio, como demuestran las circulares que se hacen llegar a las familias para que si quieren o pueden no lleven a sus hijos al colegio.