Picabaralla Rivera-Rajoy pel 155

El president de Ciutadans, Albert Rivera, ha donat per trencat l'acord que tenia amb el Govern espanyol sobre el suport del seu partit a l'aplicació del 155 a Catalunya perquè entén que no s'aplica la Constitució com hauria de fer-se.

"Fins aquí hem arribat amb aquesta displicència", ha advertit avui Rivera als passadissos del Congrés després d'un tens debat en la sessió de control, encara que aquesta decisió realment no té cap efecte sobre els acords que ja tenen, inclosos els Pressupostos, tal com ha assegurat.

Aquest distanciament s'ha escenificat ja en el Ple, on Rivera ha amenaçat fins a dues vegades Rajoy de retirar-li el suport de Cs si no recorria davant el Tribunal Constitucional el vot delegat d'Antoni Comín i Carles Puigdemont i vigilava "de prop" els separatistes.

Segons ha dit després, no és Ciutadans el que trenca sinó el Govern en mirar "cap a una altra banda" a Catalunya, i reprotxa a l'Executiu que des de fa tres mesos no els informi de res relacionat amb Catalunya.

Fins aleshores els informaven de "tots els passos" i prenien "decisions" amb ells, però des que van "malament" en les enquestes i tenen "embolics interns", ha dit, no compta amb el seu "soci d'investidura, soci de Pressupostos i soci del 155".

Després de ser acusat d'"aprovechategui" per Mariano Rajoy en el Ple en una qüestió tan important com aquesta, Rivera ha insistit a acusar el president de tenir una posició "absolutament" displicent moltes vegades, suggerint que pot estar "més còmode" a Catalunya amb els nacionalistes, amb el PNB o amb allò que "marqui" ERC.

No entén que el Govern no recorri davant de l'alt tribunal el vot delegat de dos "fugits" de la Justícia quan, segons la seva opinió, té "legitimació processal" per fer-ho i ha recorregut altres decisions de la Mesa del Parlament "exactament iguals".

Segons el seu parer, el recurs d'empara presentat pels diputats de Cs i el PP del Parlament "no suspèn" aquest vot delegat i pot tardar "mesos" a resoldre's, però si Rajoy presenta avui mateix aquest recurs "s'acaba el problema", ha assegurat.

No li serveix, ha assenyalat, que Rajoy hagi argumentat avui que els serveis jurídics de l'Estat han desestimat la presentació d'aquest recurs i ha posat en dubte fins i tot que aquest informe existeixi. "On és aquest informe jurídic, el tenen vostès?", ha preguntat.

"Em sembla que Rajoy vol mirar cap a una altra bandat un altre cop i que hi hagi un Govern de qualsevol manera", ha recalcat, criticant de pas l'actuació de l'Executiu a TV3, amb els Mossos o l'educació a Catalunya.

Per tot això i si el Govern pensa prendre decisions "unilaterals" sense comptar amb el bloc constitucionalista, ha deixat clar, que "no compti" amb Ciutadans.