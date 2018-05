Alicante recibirá con un tardeo a 6.000 cruceristas

El próximo jueves, 17 de mayo, atracarán en el puerto de Alicante tres cruceros: el Seven Seas Explorer, el Navigator of the Seas y el Jewel of the Seas llegarán a la Terminal de Cruceros de Alicante con 6.000 cruceristas a bordo, aproximadamente.

Con motivo de esta visita se celebrará una reunión de trabajo del Observatorio de Cruceros Alicante (OCA), un organismo en el que están representados la Diputación Provincial, Ayuntamiento de Alicante, Autoridad Portuaria de Alicante, Fundación Proport de Alicante, Asociación de Hostelería y Asociación de Restauración.

Este Observatorio se reúne para coordinar una respuesta conjunta de todos los agentes que intervienen en las escalas de cruceros y analizar los requisitos que deben cumplir para armonizarse como receptores de cruceros.

Para recibir a los cruceristas, se ha organizado un programa de actividades, incluido un tardeo con participación de 31 establecimientos del centro de Alicante, una exposición de Nanos y Gegants y baile tradicional en la plaza del Ayuntamiento. Además, se han planificado varias excursiones y visitas tanto a la ciudad, como a localidades de la provincia.

La Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Alicante ya avanzó esta actividad hace pocas semanas, a raíz de la polémica por las palabras de la concejal Marisa Gayo, en las que abría la puerta a limitar el horario del tardeo a las 19h. La la secretaria general de los empresarios, Emi Ortiz, confirmaba su colaboración con el Ayuntamiento para organizar el tardeo desde el 17 de mayo y hasta el 10 de junio.