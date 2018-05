El jugador del Hércules CF, Juanjo Nieto, ha sido de los jugadores más destacados de la escuadra dirigida por Visnjic, a pesar de la nefasta temporada realizada por el equipo herculano.

La última semana de competición está siendo muy complicada para los propios futbolistas de hecho Nieto destacó que "es difícil encarar la semana sabiendo que no tenemos posibilidades de nada, no hemos conseguido el objetivo del playoff y ha sido una temporada nefasta”.

"Estamos deseando acabar ya porque cada semana se hace más difícil, no paramos de pensar cosas que podíamos haber hecho y no hicimos, le das vueltas a la cabeza y se hace muy duro", lamentó el ex del Mallorca.

Juanjo llegó a Alicante con el objetivo de jugar la promoción de ascenso y aspirar al ascenso. "Cuando llegué no pensaba en una temporada así, ni yo ni nadie, pensábamos en positivo: en llegar al playoff y me veía ascendiendo con el equipo, pero no salió bien desde el principio y ha pasado lo que venía siendo habitual".

Nieto fue, en el mes de enero, uno de los jugadores de la primera plantilla que tuvo varias novias de Segunda División. Ahora, una vez concluida la temporada, Juanjo quiere sentarse con Javier Portillo para hablar del futuro.