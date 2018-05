Anquela: "Antes los capitanes te arrinconaban contra la pared y te decían las cosas. Ahora el fútbol ha cambiado mucho"

El Real Oviedo se prepara para uno de los partidos más difíciles de lo que resta de liga. El sábado jugará en El Sadar ante Osasuna (20:30h.). Un escenario donde el club carbayón nunca ha ganado en su historia. Juan Antonio Anquela tendrá una baja sensible como es la de Mossa, sancionado, y se espera que Fran Varela sea su sustituto. El andaluz solo ha disputado 88 minutos en toda la temporada y únicamente ha participado en un encuentro como titular. Fue en el triunfo de los azules frente al Almería en el Carlos Tartiere. El último partido en el vimos al sevillano fue contra el Granada, y entró cuando faltaba un minuto para el final. Desde entonces se ha quedado fuera de las convocatorias. Otra de las opciones que probó Anquela durante la semana fue la de Pucko, que en su anterior etapa en el equipo navarro ya actuó en esa posición.

Hay más dudas sobre el once que pueda presentar el técnico, como la continuidad o no de Fabbrini. El italiano no convenció al entrenador en la victoria ante el Lorca y podría ser uno de los jugadores que empiece el choque desde el banquillo. Su lugar se espera que sea ocupado por Aarón Ñíguez. De esta forma el ilicitano regresaría a la titularidad después de afrontar la última jornada como suplente. Mañana la plantilla tendrá una sesión más de entrenamiento, que tendrá lugar desde las 10:30 horas en el Carlos Tartiere a puerta abierta. Tras la misma conoceremos la lista definitiva de convocados.

Anquela ha desvelado esta mañana en rueda de prensa el contenido de la conversación que mantuvo el pasado martes con Linares durante 45 minutos. El jienense ha pedido a sus capitanes que den un paso adelante y asuman responsabilidades tanto dentro como fuera del terreno de juego: “Antes, los capitanes te arrinconaban contra la pared y te decían las cosas. Ahora el fútbol ha cambiado mucho. Eso pasó de moda, ya no se lleva. Hay que decir las cosas a la cara, pero ellos no son capaces. Tienen que predicar con el ejemplo”.

Por su parte, Osasuna es noveno y tiene dos puntos menos que los ovetenses. Se encuentra a tres puntos del playoff y los de Diego Martínez están obligados a ganar si quieren mantenerse en la pelea por entrar entre los seis primeros clasificados. Anquela no duda del potencial que tendrán enfrente: “Es un equipo poderoso en todo. No regalan nada, aprietan y juegan bien al fútbol. Son de Primera División. Tiene delanteros que jugarían en cualquier equipo de la categoría. Es un club que escoge a los jugadores y paga por ellos”.

Los rojillos, si bien son el segundo mejor visitante de la categoría -solo superados por el Rayo Vallecano-, son a su vez el sexto peor equipo como local. En El Sadar han sumado 27 puntos, por los 30 que han conseguido lejos de estadio. Los navarros no ganan ante su público desde el 3 de marzo cuando vencieron al Cádiz (1-0).

Lo que más le preocupa al entrenador del Oviedo es saber qué imagen va a dar su equipo, y si será capaz de mantener la versión ofrecida frente al Lorca: “Tuvimos mejores sensaciones, pero mi “caballlo de batalla” es saber lo que me voy a encontrar el sábado. Si eso, o un equipo que no tenga fe en lo que trabaja y en lo que nos ha hechos fuertes”.

Por último, sobre la forma de afrontar un partido tan importante como este tiene claro que tiene que deberán de dar el máximo para poder sacar algo positivo: “Nuestras virtudes son muy simples: dar el cien por cien. Y cuando lo hemos hecho, hemos sido un equipo muy competitivo, y cuando hemos dejado de hacerlo todo el mundo quiere jugar contra el Oviedo, somos unos madres”.