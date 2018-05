Altomira reclama más agua para que no peligre la viabilidad del ajo morado

Altomira reclama más agua para que no peligre la viabilidad de cultivos como el ajo morado. Representantes de la Masa se han reunido con el consejero de Agricultura y, tanto los regantes como la administración regional, coinciden en la necesidad de revertir los últimos recortes de agua aprobados por la CHG.

Por su parte, el consejero Francisco Martínez Arroyo ha destacado el “recorte brutal” por parte de la Confederación que ha sufrido la Comunidad, la más castigada por el organismo este año, que ha reducido “a la mitad” la dotación de agua que hasta el momento tenían para sus cultivos.

Una Masa que representa a unos 2.000 regantes y es además la más extensa. Ha expresado su solidaridad y ha subrayado que así se pone en riesgo la competitividad y viabilidad uno de los productos “bandera” de la región: el ajo morado.

El presidente de la Masa, Rafael Rodrigo, ha sido el encargado de trasladar al consejero todas las inquietudes de los regantes de la comarca. Explica en declaraciones a Radio Azul SER que los agricultores no pueden trabajar con la “indefinición” de la CHG. Que, aunque ha expresado públicamente su compromiso de revisar las restricciones, aun no les han convocado.

Mientras, los agricultores no pueden trabajar con previsiones realistas porque no saben con qué agua dispondrán para sus cultivos. Incide Rodrigo que “quieren el agua que les corresponde, no más; teniendo en cuenta los consumos y las recargas” de la zona.