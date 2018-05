El RACC proposa que les motos puguin anar per la vorera als accessos a Barcelona

El RACC ha proposat que s'estudiï l'habilitació de les voreres en algunes vies d'accés de Barcelona, com ara la Diagonal, perquè les motos puguin circular-hi quan hi hagi molta congestió de trànsit.

Aquesta és una de les recomanacions que deriven de l'estudi "Desplaçament en motocicleta als accessos de Barcelona", que constata un augment significatiu de les persones que cada dia es desplacen fins a la capital catalana en moto: des del 2008, el nombre de motoristes s'ha disparat un 41%.

El risc de tenir un accident greu o mortal que assumeixen les persones que decideixen desplaçar-se des de l'àmbit metropolità fins a Barcelona sobre dues rodes és cinc vegades més alt al que incorren els conductors de turismes.

Alguns d'aquests accidents són fruit de moviments de risc que fan els propis motoristes per sortejar el trànsit en hora punta, per la qual cosa el RACC posa sobre la taula la possibilitat que, quan hi hagi molt de trànsit, es disposi un carril exclusiu per a les motos, en què circulin en fila i a una velocitat moderada.