El PSOE pide que el IBI baje al 0,74 en Ponferrada para su aplicación en 2019

El grupo municipal socialista de Ponferrada propone al equipo de gobierno que prepare la rebaja del tipo impositivo del IBI con el fin de que los ciudadanos puedan notar en su bolsillo una reducción del impuesto de bienes inmuebles, para contrarestar el incremento que experimentó el ejercicio anterior debido a la revisión catrastal.

Es la bandeja que Olegario Ramón ha puesto encima de la mesa con el fin de conseguir que la decisión municipal sea aplicable en 2019. La petición que ha hecho el Psoe es de pasar a un tipo impositivo del 0,74 , una tabla que disminuiría en 825 mil euros la recaudación municipal pero que a su juicio es soportable por las arcas municipales, que perciben por este impuesto 16 millones de euros, la misma cantidad que se gastan en personal

Con esta propuesta, el PSOE apunta que por un piso que se paga unos 375 euros de Ibi, el ciudadano se ahorraría unos 19 euros.

Hay otras cuestiones económicas que además debería revisar el ayuntamiento. Dice Olegario Ramón que el ayuntamiento sigue cobrando el impuesto de Plusvalía a pesar de que hay una sentencia contraria de los tribunales desde 2017, lo que supondrá una cola de reclamaciones. Si el ciudadano acredita que la vivienda se ha vendido por menos dinero del que se compró, tiene derecho a no hacer frente a esa tasa.

Cobros irregulares también son los que se están percibiendo por los inmuebles ubicados en los denominados suelos urbanizables no desarrollados. Según otro fallo judicial los ayuntamientos deben dar cuenta al catastro de los sectores así denominados porque el IBI que les corresponde abonar no es el urbano sino el rústico. El ayutnamietno de Ponferrada, sin embargo, no ha trasladado esta información al catastro.

Y en la misma línea de advertencia, el Psoe también echa en falta que el consistorio no haya informado a los ciudadanos del derecho que tienen a reclamar a Gas Natural Castilla y León la cantidad que les han cobrado en concepto de canon a las comunidades de vecinos por instalar el gas ciudad. El propio servicio territorial de economía ha emitido una comunicación con la que se asegura que no se puede cobrar por esa instalación a las comunidades de propietarios.