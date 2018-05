Aprendiendo euskera con Rajoy

A estas alturas de la mañana no sé cuántas veces habrán oído a Rajoy llamar 'aprobetxategi' a Rivera. Ayer fue trending topic. Motivo de chanza y hasta de especulación política: tantas horas con Ortuzar, le está pegando hasta las expresiones. Pudo ser Ortuzar, Esteban...pero oportunista, que es la traducción, es el piropo que más le dedica el PP al líder naranja, así que también puede habérselo enseñado Maroto o Alonso.

Risas aparte, me ha servido para saber que aprobetxategi está en el diccionario. Los medios de Madrid llamaron a Euskaltzaindia para confirmar, y no es broma, que no era un invento de Rajoy. La Academia explicó que es una palabra de uso informal, usada a nivel oral y en tono despectivo y que no se documentó hasta 1998 en un libro de relatos de Arrieta. Es una forma de origen desconocido e irregular en su composición, porque por el -tegi debería significar "el lugar donde se aprovecha".

Ahí lo tienen. Quién nos iba a decir que con Rajoy íbamos a aprender euskera. Cosas veredes o, en euskera, Hamaika ikusteko jaioak gara.