"No hay perros ni razas peligrosas. Son sus dueños"

El último caso ha ocurrido este pasado fin de semana en Bizkaia. Un menor de 16 años se recupera aún del ataque de dos perros catalogados como de raza peligrosa en el barrio Goikoetxe de Mungia. En este caso, las heridas fueron graves en brazos y piernas y tuvo, digamos la fortuna, de que un ertzaina fuera de servicio abatió a los perros tras intentar separlos. Al hilo del suceso, Hoy por Hoy Bilbao ha reunido a quienes a diario trabajan por un trato responsable y adecuado tanto en la adopción como en el adiestramiento de todo tipo de perros.

Beatriz Durán, responsable de la Asociación APA Puppy, es tajante, lo es siempre que ocurre este tipo de sucesos. "No hay perros peligrosos, no hay razas peligrosas. Los dueños sí que pueden ser peligrosos porque hace falta preparación y socializar a los perros. Independientemente de su raza." De hecho el dueño de los perros citados tenía todos los permisos en orden.



Junto a ella, José Lacuesta, responsable del Centro de Adiestramiento y Educación Canina de Kni2. "Estoy totalmente de acuerdo. De hecho en mi día a día tengo problemas tanto con los perros que están como con los que no aparecen catalogados en la ley actual PPP (perros potencialmente peligrosos). El consejo es claro. "Un perro no es un niño y no podemos humanizarle pensando que nuestras normas valen para un animal. Lo ideal sería informarnos y acudir a cualquier lugar especializado para saber tratar al animal".

En las entrevistas, que aquí puedes recuperar, conversamos con la abogada María González Lacabex. Es una de las mayores expertas en Derecho Animal y coodina el grupo de Estudio de Derecho Animal del ICAV. Reconoce que "el marco legal actual nació rodeado de críticas y así seguimos." Se puede decir, sin lugar a dudas, que debería centrarse más en las aptitudes de las personas y no sólo en las sanciones.