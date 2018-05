Urrutia no da nombres en cuanto al sustituto de Ziganda

La junta directiva ya trabaja en la contratación del nuevo entrenador. Como ya anunciamos en la SER, el elegido es Eduardo Berizzo. El técnico argentino ha dirigido, entre otros equipos, al Celta y al Sevilla.

Sin querer entrar en nombres y pidiendo al que llegue una "doble ambición de querer conseguir estar en esa pelea de arriba y querer venir a Lezama cada día a para hacer mejores a los jugadores".

Urrutia avanzó la intención de "volver a los puestos" europeos de la tabla en los que el equipo se ha movido durante la mayoría de sus siete años de mandato.

Urrutia quiso dar valor a la plantilla actual, que ha "tenido cinco años buenos" y "dos no tan buenos". "Son humanos, no son máquinas y un año pueden no salir las cosas", asumió.

"No puedo valorar a Aritz Aduriz solo por este año, le tengo que valorar por sus 15 años. Este año no ha salido las cosas pero es muy difícil cinco años seguidos de buenos resultados porque la competición es difícil", resumió.