Joseba Etxeberría se desvincula del Athletic de Bilbao

Vía libre para la renovación de Joseba Etxeberría. El técnico ha llegado a un acuerdo para la renuncia del año en excedencia que le restaba con el Athletic de Bilbao y queda sin compromiso con club alguno más allá del 30 de junio, por lo que desde las oficinas del CD Tenerife se han puesto en marcha las conversaciones para la continuidad del técnico de Elgoibar en el banquillo del primer equipo.

Según una nota publicada en la web del club vasco, ambas partes han resuelto de mutuo acuerdo el contrato técnico-deportivo que les unía, al objeto de que el entrenador pueda seguir desarrollando su carrera como entrenador profesional.

Tras esta desvinculación, se espera que en las próximas fechas se pueda dar oficialidad a la continuidad de Etxeberría al frente del primer equipo toda vez que el técnico siempre ha reconocido sentirse muy a gusto en la isla y en el club. Solo restará conocer cuáles serán las condiciones de la renovación que a buen seguro traerá cambios dentro de los miembros de la primera plantilla.

19 jugadores convocados para la cita ante el Reus

En su comparecencia previa a la cita de este sábado en el municipal de Reus ante el conjunto catalán, el técnico del conjunto tinerfeño ha reconocido que “puede haber algún cambio en el once y cambiar el dibujo es una posibilidad, aunque no es algo que me guste que se sepa”, reconoció el técnico.

En lo que a los expedicionarios se refiere, Vitolo es la principal novedad en la lista de convocados. El de Valleseco cubre el puesto de Brian Acosta, quien deberá cumplir partido de sanción. También viajan a tierras catalanas Juan Villar y Raúl Cámara quienes no participaron ante el Almería por sanción.