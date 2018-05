Javi Garrido: "Me voy a dedicar al pádel profesional mientras estudio la carrera"

Javi Garrido, (Córdoba 2000), joven promesa del pádel mundial ya que a sus 17 años ostenta un gran palmarés con cuatro títulos de Campeón de España y dos títulos de Campeón del Mundo de menores. Su primer título de campeón mundial lo consiguió en en categoría Sub- 10. El 2017 ha sido el año de eclosión comenzando la temporada con el chileno Javier Valdés, pasando por el madrileño Javier González Barahona, para terminar con el sevillano Gonzalo Rubio. Entrenado desde los 7 años por Rafa García, se decidió por el pádel, ya que también jugaba al fútbol en las categorías inferiores del Córdoba CF. Javi actualmente cursa 2º de Bachillerato en La Salle Córdoba, tiene pensado estudiar Ciencias de la Actividad Física y del Deporte en la madrileña Universidad Camilo José Cela, que le facilita el poder cursar sus estudios mientras se dedica de manera profesional al pádel

No Todos los días se habla con un Campeón del Mundo, ¿cómo estás Javi?

Pues muy bien, aunque la verdad que ahora muy liado con los estudio porque estoy empezando con los exámenes finales y un poco agobiado, pero bueno, por lo demás muy bien.

¿Cómo compaginas los estudios y llevar el deporte a nivel profesional?

Como tú dices, ya he dado el paso y he abandonado el circuito de menores. La verdad que es muy complicado. Ahora ya porque estoy acabando el curso, pero el año ha sido muy duro porque han sido muchas clases a las que he faltado, muchos viajes. Ha sido un año en el que he tenido que sacar tiempo donde no lo hay, estudiando en los viajes, y cuando iba a clase tenía que estar al 120% porque si no era muy complicado el mantener las clases.

Te decidiste por el pádel, pero antes probaste otros deportes, llegaste a ser jugador del Córdoba CF ¿Qué te hizo decidirte por el pádel?

Yo empecé jugando al fútbol porque era el deporte que más me gustaba. La primera que jugué, lo hice con la Fundación del Córdoba CF, cundo tenía sus instalaciones en el Hotel Los Abetos. Allí estuve un año y al siguiente ya me mandaron al Córdoba CF. A mí la verdad es que el fútbol me encantaba y me sigue gustando mucho. En el Córdoba CF estuve hasta los 14 años pero ya tuve que compaginar fútbol, pádel, tenis, las tres disciplinas requerían de mucho tiempo y me decliné por el pádel. Ahora siempre que puedo jugar al fútbol lo hago porque es el deporte que más me gusta.

Una decisión complicada para una temprana edad por todo lo que mueve el fútbol, con jugadores conocidos como Messi o Cristiano. En el pádel una figura tan representativa como grandes futbolista no existe pese a la gran repercusión que está teniendo el pádel en la sociedad ¿Por qué esa decisión?

Siendo realista podía aspirara mucho más con el pádel que con el fútbol. Como el pádel se me daba bien y me gustaba mucho pues me decanté por ahí. Gracias a Dios en los últimos cinco años el pádel ha pegado un subidón impresionante y esto va a seguir creciendo porque en cada país que está entrado este deporte está teniendo muy buena acogida y eso es bueno.

Te decidiste por el pádel a los 13 años y los reconocimientos y los títulos comenzaron a llegar muy pronto

Mi primer título de Campeón del Mundo lo gané con 10 años en el mundial celebrado en Sevilla. Yo ese año era sub-10 y hasta sub-14 los títulos no son muy reconocidos. Fue precisamente en México, en 2015 que quedé Campeón del Mundo con la selecciones española.

El año pasado revalidaste título de Campeón del Mundo y fue una temporada muy buena para ti. ¿Marcó diferencias ese año en ti?

La verdad que 2017 fue un año increíble. Volví a ganar el Campeonato del Mundo con la selección española, que fue una alegría enorme, porque el punto de la final lo jugué yo y gané mi partido, pero es que además también conseguí ganar el Campeonato del Mundo sub 18 por parejas y fue una alegría porque parece que cuando alguien está arriba lo más fácil es ganarlo, pero nadie sabe lo que cuesta ganarlo.

¿Se puede decir que 2017 ha sido tu año más importante?

Para mí sinceramente sí. Porque fue un año de muchos éxitos. Acabé como doble campeón mundial, subcampeón de España por parejas. Ya en World Pádel Tour empecé en la posición 130 del ranking mundial y acabé el año ocupando la plaza 69 en el ranking. Por lo tanto muy contento de este 2017.

Y este 2018, ¿cómo ha empezado, que espera de él y que objetivo te planteas?

Pues de momento hemos disputado tres torneos, Barcelona Alicante y Zaragoza y conseguido colocarme en la posición 62 del ranking formando pareja con Gonzalo Rubio. Yo empecé formado pareja con un chileno pero no fue como esperábamos. Cambié de compañero y empecé con Javi González y obtuvimos unos resultados muy buenos, pero me surgió la posibilidad de empezar con Gonzalo, que era una oportunidad muy buena ya que me ahorraba tres partidos en los torneos y era una oportunidad muy buena par a mí. No me he planteado ningún objetivo para este año sinceramente. He priorizado acabar lo mejor posible el Bachillerato, aprobar selectividad y ya cuando me vaya a Madrid empezar a dedicar al pádel el tiempo que me gustaría porque aquí no le puedo dedicar ni la mitad del tiempo que le tendría que dedicar. Así que este año he priorizado en mis estudios y luego pues ya pues darle caña para tratar de subir el mayor número de puestos en el ranking.

Lo tienes claro, te vas a Madrid. ¿Ha habido aluna oferta de poder compaginar estudios y pádel?

Sí, lo más seguro es que me vaya a la Universidad Camilo José Cela, porque me ofrecen el poder compaginar de la mejor manera posible la carrera con el deporte. Mi idea es poder ir sacándome la carrera poco a poco y dedicarme de manera profesional al pádel.

¿Qué vas a estudiar?

Voy a estudiar Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y lo quería hacer junto con Fisioterapia, pero como es muy dura y necesita dedicarles muchas horas, muchas prácticas y yo tiempo no voy a tener, así que voy a hacer primero el Grado y luego me convalidan con dos años la carrera de fisio.

¿Cómo ha sido el apoyo económico, las ayudas que has tenido hasta hoy para desarrollar tu carrera como jugador de pádel?

Tanto en el pádel como en cualquier deporte encontrar un patrocinio está difícil. Y con el apoyo de mis padres como de la marca Star Vie y algún otro patrocinador que tengo, poco a poco voy saliendo adelante pero la verdad que es muy complicado.

Desde tu punto de vista como deportista, ¿en qué crees que se podría incidir más para ayudar a deportistas como tú?

Creo que el patrocinio es muy importante. Hace muy poco yo firmé con Silbón, y sinceramente creo que da una imagen de marca muy buena porque apoya al deporte, en este caso soy una persona joven con ganas de triunfar en el deporte y eso conlleva unos valores muy positivos.

¿Las instituciones han respaldado a un doble campeón del mundo? ¿Has echado en falta que estuvieran más contigo?

Siempre que voy a jugar fuera de mi ciudad, voy en nombre de Córdoba. Yo estoy súper orgulloso de la ciudad a la que pertenezco y siempre que tengo la oportunidad, como por ejemplo cuando gané en México el mundial, salí con mi bandera del Córdoba CF.

¿Quién es tu referencia en el mundo del pádel?

Tengo dos. El primero es Juan Mieres, por como es de jugador y como persona. Siempre es agradable, simpático, nunca con mala cara y eso es muy importante en un deportista y eso te va a dar cosas importantes en un futuro. Y luego como juego y actitud, me fijo en Fernando Belasteguín, para mi es el que mejor actitud y mentalidad tiene en la pista.

Desde los 7 años entrenando con Rafa García. Ahora te vas a Madrid ¿Cómo vais a llevarlo?

La verdad que Rafa, además de entrenador es mi apoyo diario, lo quiero como un hermano mayor, de hecho es mi padrino de Confirmación. Es mi apoyo en todo lo que hago por lo que voy a seguir teniendo contacto con él y por eso no habrá ningún problema.

Pues Javi, ha sido un placer este ratito contigo. Desearte mucha suerte en los exámenes, que apruebes el Bachillerato y la Selectividad y que la próxima vez que hablemos no estés en la posición 62 en el ranking, sino más arriba. Un placer Javi, un abrazo.