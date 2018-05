Miguel Otero reúne 11.000 acciones para solicitar elecciones en el Dépor

Miguel Otero ha presentado ante notario un total de 11.000 acciones para solicitar la celebración de una junta general extraordinaria. El objetivo de Otero es el de poder desbancar a Tino Fernández al frente el club blanquiazul. "Si no creyese que puedo presidir el consejo, no daría este paso", afirmó. Miguel Otero presentó aproximadamente 8.500 acciones, que se unen a las cerca de 2.500 que llegaron al despacho del notario coruñés Jacobo Pérez Rama por cuenta ajena. En total, representan más del 6% del capital social del club. Detrás de los apoyos a Otero están muchos accionistas minoritarios y caras conocidas como la de Manuel López Cascallar o Germán Rodríguez Conchado. La Federación de Peñas del Dépor apoyó también el movimiento para reunir acciones y provocar la junta extraordinaria, aunque afirman no dar su apoyo específico a Otero ni a ningún posible candidato.

Otero reclamará en esa junta elecciones y ha aclarado que será él quien encabece la candidatura. Miguel Otero anuncia que el siguiente paso será inminente. Pérez Rama entregará en la Plaza de Pontevedra todas las acciones delegadas, para que una vez las compruebe el club, se anuncie el calendario a seguir. Otero espera que las elecciones en el Dépor sean "cuanto antes, lo ideal en junio". En su momento, Miguel Otero había pedido a Tino Fernández que no tomase decisiones de calado como la contratación del nuevo director deportivo.

"Hoy es un día muy feliz para muchísimos accionistas. El deportivismo está más vivo que nunca. Ha empezado desde la base", señaló Miguel Otero. "Es el sentir popular, de la calle. Hay un malestar terrible tras una gestión desastrosa", comentó sobre los motivos que le llevaron a dar este paso.

Por último, el ex presidente de la Federación de Peñas del Dépor no quiso aclarar cuál será su proyecto para dirigir al Deportivo los próximos años. "No es el momento. Pero está totalmente cerrado", avanzó. Se trata de un proyecto, dice Otero, que será "ilusionante y que yo creo que va a dar un vuelco", concluyó.