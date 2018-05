El presidente del Puchi dice que el club "no tiene viabilidad con jugadoras de fuera de la isla"

El presidente del Puig d'en Valls, José Antonio Ferrer, asume que está "todo abierto" en la planificación de la próxima temporada pero señala que hay que mantener "los valores del club que son muy claros y con una mayoría de jugadoras de fuera de la isla no tendría viabilidad, queremos seguir contando con entre un 60 y un 70% de jugadoras de Ibiza". Mensaje de Ferrer en la rueda de prensa convocada por el club para confirmar la marcha del entrenador, Noel Cardona.

Ferrer dice que a día de hoy "no sabemos quien seguirá de la plantilla actual y quien no, es tiempo de hablar y negociar y luego valorarlo". El presidente del Puchi recalca que "somos un club humilde y hemos llegado a la elite con prácticamente todas las jugadoras de la casa y si nos comparamos con las fichas que tienen en otras comunidades es un milagro que estemos ahi" Ferrer afirma que la economía no será un problema si se apuesta por continuar en la Liga Guerreras Iberdrola "por dinero no es, pero el club siempre ha tenido unos valores, por eso hay que sentarse y ver quien va a continuar y quien no".

Por su parte Cardona confirmó su marcha aunque haciendo un guiño al club en el que ha estado 17 años en el banquillo "voy a ser esclavo de mis palabras: si alguna vez vuelvo a entrenar balonmano será en el Puchi" Recalcó que "hay que hacer otras cosas que son incompatibles y no se pueden compaginar con la dirección de un equipo de balonmano". Recordó sus inicios"entrenando niñas de 12 años en el patio del colegio de Puig d'en Valls y en todo este tiempo he aprendido mucho más de las jugadoras que ellas de mi".

De su amplia trayectoria destacó como mejores momentos el campeonato de España de juveniles en Alcobendas en la temporada 90-91 y el ascenso a la Liga Guerreras Iberdrola".