El PP acusa al alcalde de Ibiza de "traicionar a los vecinos de la ciudad"

El alcalde de Ibiza, Rafa Ruiz, dice que en el expediente abierto por el SOIB el ex teniente de alcalde, Alfonso Molina, "se ha equiparado un informe técnico con una sentencia judicial". No sólo eso sino que señala que todo se limita "a una problema de interpretación y de criterio que afecta al 80% del sector de la formación en Baleares".

Argumentos de Ruiz en el pleno extraordinario que ha celebrado el Ayuntamiento solicitado por el Partido Popular, en el que se pedían explicaciones al Gobierno local ,que ha estado precedido de otra sesión plenaria en la que se ha formalizado la renuncia de Molina.

El Partido Popular ha acusado al alcalde de Ibiza de "traicionar la confianza de los vecinos del municipio". La portavoz del PP, Virginia Marí, ha dicho que Rafa Ruiz "no "ha estado a la altura de lo que se espera de un primer edil" al no dar "explicaciones claras" sobre las supuestas irregularidades cometidas por las empresas del ex teniente de alcalde, Alfonso Molina.

Marí asegura que ha sido "un error su postura y sus ataques el Govern utilizando el buen nombre de la institución"

Marí dice que con la dimisión de Molina no se cierra el capítulo de responsabilidades políticas por apoyar una actuación que no era ni ejemplar ni ejemplarizante. Ha señalado tanto a Ruiz como al teniente de alcalde, Joan Ribas, "por amparar una presunta corrupción".

De Guanyem afirma que tienen "un código ético de quita y pon". ha resaltado que "las descalificaciones, ataques e insultos" del primer edil al PP son "impropios de un alcalde".

Marí ha dicho que Molina "ha preferido marcharse antes de dar una explicación a los ciudadanos". Ha pedido menos "hipocresía política" y ha recalcado que el alcalde "ha actuado como escudero de una causa perdida".

Ruiz ha respondido señalando que su malestar con la consellería de Trabajo se debe al hecho de que "un asunto que se tendría que dirimir en la esfera privada se haga público". El alcalde no entiende que se le pidan más explicaciones sobre el caso Eivissa Crea que se dirime en los juzgados y en el que PP "tiene acceso a todo el expediente, porque ejerce la acusación". A partir de aquí dice que el PSOE "ya ha sobrevivido a otros montajes e intentos de montaje y sobrevivirá también ahora".

Ruiz ha acusado al PP de "querer hacer de juez "y señala que los populares "deberían avergonzarse por venir a sentar cátedra y por su hipocresía".

Por su parte , el portavoz de Guanyem, Joan Ribas ha acusado al PP se querer sacar "rédito político con el caso Molina porque dice que es incapaz de conseguirlo con su proyecto para la ciudad". Dice que el requerimiento administrativo a Molina debería haber sido "confidencial" y afirma que la oposición "quiere que haya más crisis" pero asegura que "no hay nada más donde rascar. Molina ya no está, se ha ido, ¿qué más quieren?". Ha destacado también que el código ético "lo cumplimos al pie de la letra".

El concejal de EPIC, Antoni Villalonga, ha agradecido que Molina "se haya marchado rápido sin dañar a la institución". Afirma que en materia de ética "no se sabe si los concejales de Guanyem van o vienen". Apunta que sin el apoyo de Molina "el alcalde tiene un año para demostrar que es algo más que un decorado de cartón piedra como pensamos algunos".