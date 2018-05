Amnistía Internacional confía en que la Ley balear de Vivienda proteja a los colectivos más vulnerables

La ONG Amnistía Internacional confía en que la Ley balear de Vivienda que se está tramitando y que previsiblemente se aprobadrá a finales de este mes de mayo, proteja a los colectivos más vulnerables como las mujeres víctimas de maltrato o las familias monoparentales.

La ONG reclama, tanto a nivel autonómico como nacional, leyes que garanticen el derecho constitucional de acceso a la vivienda, una cuestión que pondrán de manifiesto durante la celebración de las Terceras Jornadas sobre el derecho a la vivienda, que se celebran este jueves en el Club Diario de Ibiza.

Antes de eso, el coordinador de Amnistía Internacional en Baleares, Francisco Palacios y la responsable de derechos económicos, sociales y culturales, Marta Mendiola, han pasado por el programa Hoy por Hoy para Ibiza y Formentera.

Ambos han alertado sobre la situación que es está viviendo, tanto en Baleares como en las grandes ciudades de la Península, donde los precios de los alquileres continúan subiendo y la presión turística crece y por eso "es necesario trabajar en esta materia" porque destacan que en las islas, la exclusión social no empieza por no tener trabajo, sino por no tener vivienda.