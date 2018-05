Empiezan las obras de renovación de la cubierta de Artaleku

El área de Vía Públicas y Obras informa que esta semana han empezado los primeros movimientos de la obra de renovación de la cubierta de Artaleku. Esta actuación completará los trabajos ya realizados en el año 2013 sobre la esquina oeste del edificio, donde se ubican principalmente las piscinas, oficinas y cafetería.

Con el objetivo de minimizar todo lo posible las afecciones al día a día del uso deportivo de la instalación, se hace coincidir el grueso de estos trabajos con el verano, momento en el que el C.D. Bidasoa no disputa sus partidos al no haber liga ASOBAL de balonmano. Igualmente, está previsto que la utilización de la instalación por parte de la mayoría de personas usuarias y cursillistas no se vea afectado durante la obra.

Si bien las instalaciones más utilizadas por las personas usuarias como piscinas, sala de fitness y salas de actividades, no se verán afectadas por las obras, sí que hay previstas algunas modificaciones puntuales de algunas instalaciones concretas que se irán comunicando a medida que avancen los trabajos. Por ejemplo, el primer caso llega este mes de mayo cuando la zona del frontón y trinkete no se podrá utilizar a partir de este próximo lunes 14 de mayo y hasta el 15 de junio. Además los primeros movimientos de estos días incluyen la instalación de las casetas de obra en el parking ocupando algunas plazas de aparcamiento.

Esta obra sigue así la línea de renovación de una instalación que tiene ya más de treinta años; de hecho, además de los trabajos de 2013, otra de las inversiones previstas es una renovación de la climatización de la piscina, obra ya adjudicada.

Detalle de la actuación

El proyecto pretende subsanar las deficiencias que presenta la cubierta que no fue objeto de la anterior renovación (incluidos la totalidad de los lucernarios), y recoge un estudio/informe de la actual estructura espacial y de las correas que soportan la actual cubierta y de otros aspectos de la misma, que subsanará igualmente. Por otro lado, se pretende sustituir el cierre acristalado del trinkete, la limpieza de la actual estructura espacial, y renovar las actuales fachadas y falsos.

La obra de renovación de la cubierta está adjudicada a la UTE Artaleku, formada por las empresas Indenort PV, SL y Proviser Ibérica, SL por la cantidad de 1.005.304,89 euros. El proyecto cuenta con una subvención de la Diputación Foral de Gipuzkoa de 600.000 euros. El plazo de ejecución es de seis meses y medio.