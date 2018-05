La fusión entre Caja España y Caja Duero fue “antinatura”

El presidente de la comisión de control del Banco CEISS, Carmelo Cascón, tacha de ‘antinatura’ la fusión entre Caja España y Caja Duero acometida en 2010. Cascón ha pasado este jueves por la comisión de investigación sobre las cajas de ahorro que se está desarrollando en las Cortes de Castilla y león. En ese marco, este responsable, que llegó de Caja Duero, mantuvo que “nadie en Salamanca” veía con buenos ojos el proceso de fusión emprendido con la entidad leonesa, que durante años "fue su principal competidora". De hecho, ha llegado a asegurar que "Caja España nació para machacar a Caja Duero".

Este extremo lo justificaba en que la entidad salmantina "era una caja saneada" y cualquier fusión traería problemas para la entidad. Además, añadió Carmelo Cascón, "había personajes en Caja España que no agradaban" en la capital charra.

A pesar de pensar en estos términos, Carmelo CAscón ocupó el cargo de presidente de la comisión de control dentro de la entidad fusionada, el Banco CEISS, si bien en reiteradas ocasiones durante su comparecencia, Carmelo Cascón, ha mantenido que desconocía gran parte de las operaciones de riesgo que asumía la entidad. "Hubo cientos de miles de operaciones, no las recuerdo tdoas" ha venido a justivifar Cascón quien admitió que durante el tiempo que ocupó la presidencia de la comisión "residía en Extremadura y solo viajaba a Salamanca una vez al mes". Preguntado por aquellas operaciones más espinosas que se llevaron a cabo, Cascón reiteró que no lo conocía ya que ni siquiera "me llegaba la prensa local" por lo que no pudo enterarse de nada. Es más, aseguró el presidente de la comisión de control que "aunque hubiera conocido el peligro de esas operaciones yo no hubiera podido hacer nada".