Blanco cuestiona la llegada del AVE: “ni va a llegar a Galicia, ni a Lugo en el 2021”

El europarlamentario y ex ministro de Fomento, José Blanco, ha cuestionado la llegada del AVE a Galicia, y afirma que “no va a llegar a Galicia, ni a Lugo en 2021”.

Blanco, que comparecía en rueda de prensa en la sede socialista de Lugo (de calle Salmón), se refirió a la visita del ministro de la Serna y de Feijóo el lunes, donde dieron a conocer el proyecto de conexión Lugo-Ourense, fijando el plazo para ese año 2021.

El ex ministro ha señalado que ese día “dijeron una verdad, y muchas mentiras, y la verdad es que la Alta Velocidad no llegaría Galicia en 2021 si no llegaba a Lugo también, palabras de Feijóo, pues es verdad no va a llegar a Galicia, ni a Lugo, si siguen con el ritmo de ejecución de las obras a que nos tiene acostumbrado el gobierno del PP”.

“La mentira es que lo que van a hacer, en el supuesto de que lo hagan, es una conexión desde Lugo con el AVE en Ourense, y cuando esté concluida la autovía entre Lugo y Ourense a un ciudadano de Lugo le va ir mejor en autovía hasta Ourense y coger ahí el tren. Es lo que nos dijeron el otro día”, censuró.

José Blanco también cargaba contra Feijoo por la fusión de las cajas gallegas, y le ha enmendado que en 2010 “se presentó ante los gallegos diciendo tengo una auditoria de KPMG que avala la fusión de las cajas, que son fiables y rentables, y resulta que el autor de la auditoria, antes de ayer en el congreso de los diputados en la comisión de investigación sobre las cajas de ahorro dijo aquello de que el gobierno de Galicia nunca me encargó una auditoria, hemos hecho un informe”, objetaba.

Así le reprochó a Feijoo “la mayor falsedad que se dijo por parte de un cargo público que llevó a una fusión de las cajas de ahorro que nos costó a todos los españoles 8 mil millones de euros, lo que cuesta la línea de alta velocidad entre Galicia y Madrid”, argumentó.

Políticas europeas

Blanco, en la rueda de prensa, ha alertado de que el nuevo “marco financiero” que se discute en Europa, de 2020 a 2027, va a suponer un “recorte en la política agraria común”, que se lleva el 50 por ciento del presupuesto comunitario y pasaría al 30 por ciento, y esa rebaja la sitúa entre el 13 y el 16 por ciento.

“Esto va a significar que los agricultores y ganaderos gallegos van recibir menos ayudas y van a ver sus explotaciones aminoradas”. También avisó de la “reconversión” que puede sufrir el sector lácteo “con las explotaciones ya al límite de competitividad” aquí en Galicia.