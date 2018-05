Cambios en el once para visitar al Deportivo Aragón

El Real Mallorca afrontará el último partido de liga contra el Deportivo Aragón con la tranquilidad de haber conseguido el campeonato de liga, la jornada pasada.

Pese a ello, el equipo quiere conseguir los 73 puntos y según el técnico, Vicente Moreno, no habrá relajación, pero sí algunos cambios: "Vamos a hacer el once que creamos que sea el mejor, pero seguro que habrá cambios"

El entrenador rojillo no tiene un rival favorito de cara al playoff por el ascenso y afirma: "Tenemos que estar callados y no motivar a otros equipos. No sé si hay uno más fuerte que otro".

Moreno, tampoco ha querido entrar a valorar las quejas contra el Deportivo Fabril, que quiere jugar el playoff de ascenso tras el descenso a segunda división del Deportivo de la Coruña, pese a ser su filial.

El entrenador valenciano sí ha confirmado que ha hablado con el entrenador del filial, Pepe Gálvez. "No habrá problemas para que jugadores como James estén ayudando al filial en el partido por el campeonato en tercera división".