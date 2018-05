La cultura se apodera de Murcia durante el mes de mayo

El mes de mayo se ha convertido en el mes de la cultura por excelencia en la ciudad de Murcia. Son muchas las citas que aparecen estos días en la agenda cultural y que se han ganado por méritos propios un hueco especial en las agendas de muchos murcianos y visitantes.

En Hoy por hoy hemos dado un repaso a todas estas citas culturales y lo hemos hecho con la visita de Jesús Pacheco, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Murcia.

Este año el Festival Murcia Tres Culturas ofrecerá en su XIX edición casi una treintena de actividades para promover la tolerancia entre culturas. Del 11 al 26 de mayo, plazas, jardines y otros enclaves de la ciudad se convertirán en una explosión de ritmos, culturas y sensibilidades diversas, aunando arte y tolerancia, en la XIX edición del afamado festival.

Entre los conciertos destacan el de Estrella Morente, Dorantes y Savina Yannatou. Así lo ha contado en la antena de la SER el propio Pacheco, que ha recomendado de forma especial el concierto inaguaural que tendrá lugar este viernes 11 de mayo en la plaza del Cardenal Belluga y que correrá a cargo de Dorantes, con su espectáculo multicultural y solidario ‘Un Mediterráneo sin Muros’, que pretende derribar muros y prejuicios, abrir puertas y fronteras, ensanchar corazones y sonrisas y conseguir la integración, en todos los terrenos.

Por otra parte, Murcia se llenará de pianos este sábado 12 de mayo en una nueva edición de la cita denominada 'Pianos en la calle'. Se repartirán hasta un total de 11 pianos por las calles y plazas mas emblemáticas de la ciudad.

El evento comenzará a las 11:00 horas y hasta las 20:30 horas estarán los pianos a disposición de la ciudad de Murcia para aquellos que quieran participar. Cualquier persona inscrita podrá disfrutar y hacer disfrutar a otros, tocando sus canciones favoritas.

Por último, el concejal de Cultura se ha referido a las actividades programadas con motivo del Día y la Noche de los Museos. En total, Murcia acogerá más de 200 actividades en los 17 espacios museísticos y de arte más representativos de la ciudad.

Los cinco museos municipales (Palacio Almudí, Museo Ramón Gaya, Museo de la Ciencia y el Agua, Espacio Molinos del Río, Museo de la Ciudad) han programado más de 50 actividades para celebrar el Día y la Noche de los Museos, que tendrán lugar los próximos 18 y 19 de mayo respectivamente.

Además participarán los seis espacios dependientes de la Consejería de Turismo y Cultura (Museos Arqueológico, Bellas Artes, San Juan de Dios y Santa Clara, y los espacios expositivos Centro Párraga-Cendeac y Sala Verónicas), además de otras instituciones como los museos de Salzillo, La Catedral, de la Universidad de Murcia, de la Sangre y el Museo Alfonso X El Sabio.

Visitas guiadas, actuaciones artísticas, cine, storytelling, conciertos, y otras iniciativas conforman el completo programa que "pretende acercar la cultura a los murcianos, destacar la importancia de los museos en nuestra sociedad y sensibilizar a la ciudadanía de que los museos son espacios donde se adquieren conocimientos, se educa y se fomenta el desarrollo integral de las personas", ha explicado el concejal de Cultura, Jesús Pacheco.

PROGRAMA MURCIA TRES CULTURAS



- Viernes, día 11 de mayo.

● Plaza de Belluga. 22 h. Dorantes (España - Marruecos - Túnez - Grecia - Francia). ¡Un Mediterráneo sin muros!

- Miércoles, día 16 de mayo.

● Plaza de los Apóstoles. 21 h. Jota Martínez (España - Grecia). Instrumentarium musical alfonsí

- Jueves, día 17 de mayo.

● Sta. Iglesia Catedral de Murcia. 20,30 h. Ensemble Ecos de Sierra Espuña & Schola Gregoriana de Murcia (España). Misa de Santiago Apóstol. Música de la catedral de Murcia

- Viernes, día 18 de mayo.

● Pza. Sto. Domingo. 20 h. Faluka (España - Marruecos - Venezuela). Territorios de la diáspora, un viaje por la memoria musical del exilio ibérico.

● Pza. de los Apóstoles. 21,00 h. Orquesta del Conservatorio de Tetuán (Marruecos) Música andalusí

- Sábado, día 19 de mayo.

● Avda. Libertad. 19,30 h. Títeres Los Claveles (España). Tres Culturas de los niños. Miau, guau, kikirikí.

● Pza. Apóstoles. 21 h. Hamid Ajbar Ensemble Sufí. (España - Marruecos). Un viaje espiritual de Córdoba a Damasco

● Terraza Molinos del Río. 23,30 h. (España -Israel - Francia). Hamsa Hamsa Tradición sefardí, de oriente medio e influencias del flamenco, el jazz, y la música balkanica.

- Lunes, día 21 de mayo.

● Iglesia de las Anas. 20,30 h. Capilla Antigua de Murcia (España). Música sacra del Renacimiento levantino.

- Miércoles, día 23 de mayo.

● Patio de San Esteban. 20 h. Capella de Ministrers (España). Música Encerrada: el legado oral de la diáspora sefardí

- Jueves, día 24 de mayo.

● Patio de San Esteban. 20 h. Emilio Villalba & Sara Marina (España). Música y poesía andalusí

● Claustro de la Merced - Universidad. 21,30 h. Noam Vazana Trío (Israel). Melodías sefardíes e israelíes

- Viernes, día 25 de mayo.

● Pza. de Europa. 20,30 h. Ramzi Aburedwan & Dal'Ouna (Bélgica - Palestina). Música clásica y del folclore árabe de Oriente Medio

● Pza. de Belluga. 22 h. Savina Yannatou & Primavera en Salónico (Grecia). El Mediterráneo puente de culturas

- Sábado. Día 26 de mayo. La Fiesta de las Tres Culturas.

● Pza. de la Cruz. 12 h. y Pza. San Bartolomé. 13 h. Fetén Fetén (España)

● Pza. San Bartolomé. 12 h. y Calle Apóstoles (Escuela Arte Dramático). 13 h. Pasacalles de Trocamba Matanusca (España)

● Pza. de Sto. Domingo. 19 h. Fetén Fetén (España) Concierto en familia. Tres Culturas de los niños.

● Pza. de Europa. 20,30 h. Zejel (Marruecos y España). Memoria de oriente. Tradiciones cristianas, árabes y sefardí.

● Pza. Belluga. 22 h. Estrella Morente (España). El flamenco abre el corazón

JORNADAS INTERNACIONALES DE ESTUDIOS SEFARDÍES: LITERATURA, HISTORIA Y CULTURA.

Universidad de Murcia. Facultad de Letras. Días 3 y 4 de mayo.

Información: antonmar@um.es y alessandra.dolce@um.es

Inscripción: https://casiopea.um.es/cursospe/casiopea.portal.inicio.do

VIII SIMPOSIO INTERNACIONAL: IBN ARABI: HIMMA, LA FUERZA CREADORA

25 al 27 de mayo

Hemiciclo de la Facultad de Letras. Universidad de Murcia.

Organizan: MIAS - Latina, Centro Puertas de Castilla y Universidad de Murcia.

Información: https://ibnarabisociety.es/index.php?pagina=138&lang=

e-mail: miaslatina@ibnarabisociety.es

CINE TRES CULTURAS

Centro Cultural Puertas de Castilla

Martes 15 de mayo , 20 h.

- Interiors and exteriors. Director: Ashique Mostafa. Bangladesh. 2017

- Let the summer never come again. Director: Alexandre Koberidze. Alemania. 2017.

Miércoles 16 de mayo, 20 h.

- Retouch. Director: Kaveh Mazaheri. Irán. 2017

- La nuit oú j'ai nagé. Directores: Damien Manivel, Kohei Igarashi . Francia - Japón. 2017

Acceso libre hasta completar aforo

EXPOSICIONES

Centro Cultural de San Ginés

Hasta el 18 de mayo (de 16,30 h a 21,00 h)

Exposición ASSAQYA. Acequias de Era Alta y San Ginés

Fotografías de Frederic Volkringer

TEATRO

Sábado, 19 de mayo. 20,30 h. Teatro Romea

Ibn Hud, el último suspiro andalusí. 1228 - 1238

Compañía de Teatro de la Federación de Moros y Cristianos de Murcia

Acceso con invitación a retirar en la taquilla del teatro desde el día 18 de mayo.