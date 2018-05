Inés Madrigal: “Temíamos que Eduardo Vela muriera sin sentarse en el banquillo”

La Audiencia Provincial de Madrid celebrará los próximos días 26 y 27 de junio la vista oral contra el doctor Eduardo Vela, para quien la Fiscalía pide once años de prisión por el robo de un bebé en 1969 en la clínica San Ramón, en el que será el primer caso de estas características que se enjuicie en España.

La Fiscalía Provincial pide once años de prisión para el ginecólogo y exdirector de la clínica San Ramón de Madrid por participar en el robo de Inés Madrigal, que nació en 1969 y fue sustraída de sus padres biológicos y entregada a una pareja que no podía tener hijos, mientras que la acusación particular solicita trece años de cárcel.

El Ministerio Público acusa al doctor Vela de un delito de sustracción de menor de siete años, otro de suposición de parto cometidos por facultativo y otro de falsedad en documento oficial.

Asimismo, el fiscal fija en su escrito de acusación una indemnización a Inés Madrigal de 350.000 euros.

Vela ya declaró como imputado en diciembre de 2013 en relación con la denuncia del robo de Inés Madrigal, aunque se desvinculó de esa supuesta trama y negó su participación en los hechos, pues aunque reconoció su firma en el certificado de nacimiento de Inés Madrigal dijo que "firmaba cosas sin mirarlas".

Inés Madrigal, presidenta de la Asociación Bebés Robados, ha pasado por el programa Hoy por hoy donde ha mostrado su deseo de que con este juicio se pueda sentar jurisprudencia y así ayudar a otras audiencias provinciales "para que se abran otros muchos casos que ahora mismo no pueden avanzar".

Madrigal ha reconocido que no espera nada nuevo del doctor Eduardo Vela, "pero la cita en los tribunales puede poner fin al negacionismo y dejar bien claro el drama de tantas madres, padres e hijos".

Inés Madrigal ha expresado su satisfacción por la noticia, pues como el resto de compañeros de otras asociaciones, temía que dada la edad del doctor Vela, de 85 años, pudiera ocurrir algo similar a lo que sucedió con Sor María, que murió antes de sentarse en el banquillo de los acusados.

Por último, la presidenta de la Asociación de Bebés Robados ha dicho que lo que más le ha dolido durante todo este tiempo ha sido la muerte de su madre, que no podrá asistir a la celebración del juicio contra Eduardo Vela.