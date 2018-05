Un Numancia de playoff amenaza la racha de dos meses del Lorca FC sin caer en casa

El Lorca FC quiere mantener la línea de las últimas semanas y demostrar que en el Artés Carrasco es realmente difícil ganar. El último en lograrlo fue el Albacete, hace dos meses, y este viernes (21:00 horas) será el Numancia quién lo intente. Un rival que ocupa puestos de playoff actualmente y que es de los más regulares de Segunda División, pero enfrente está un Lorca FC renacido y con una serie de jugadores que están en el escaparate.

Dorronsoro ya está recuperado y suplirá al lesionado Torgnascioli. También se cae del once inicial Pina (sancionado para tres partidos) y regresa Fede Vega. El resto, serían los mismos hombres que actuaron ante el Oviedo. En punta de ataque continúa Nando y Manu Apeh y Villalibre, esta vez sin problemas físicos de por medio, no entraron ni en la convocatoria. Sí se coló en el banquillo Digard, después de casi dos meses fuera. En el Numancia, sensible es la baja de Escassi en la parcela defensiva y Arrasate tendrá la duda hasta última hora de Guillermo.