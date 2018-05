Inicio de movilizaciones en el sector de limpieza de edificios y locales de Palencia

Se convocan movilizaciones en el sector de limpieza de edificios y locales de Palencia. Esta ha sido la decisión unánime de la asamblea de trabajadores y trabajadoras del sector, así como la trasladada en los centros de trabajo, centros dispersos por toda la provincia, al conocer la situación de impás en la negociación del convenio provincial. Este convenio colectivo afecta a un total de 1700 trabajadores y trabajadoras, en un altísimo porcentaje con contrato a tiempo parcial y con ocupación mayoritaria de mujeres; sin ninguna duda, la cara de la precariedad laboral, según afirman los sindicatos. Aunque dependan de empresas privadas, encargadas de la prestación del servicio, los clientes principales son las administraciones, "esas que, después de pasar los años de crisis y constatada la situación de recuperación económica de los últimos cuatro años, están reponiendo derechos a sus trabajadores/as", se recuerda en un comunicado.

El sector de limpieza, en el que fundamentalmente se han perdido empleos, y que durante los últimos años ha aceptado acordar un convenio meramente transitorio, "no vive en otra realidad, no va a permitir que las empresas obtengan más beneficios a costa de usurpar sus derechos y precarizar aún más sus salarios", expresan los sindicatos que además afirman que "esa ha sido la pretensión de la patronal Aspel en la mesa negociadora del convenio desde el inicio hasta la última reunión, no variando su propuesta de incrementos que ni siquiera garantizaban el poder adquisitivo, condicionados a empeorar derechos del actual convenio".

Esta actitud patronal tiene una respuesta clara del sector: "BASTA YA", y, con mayor contundencia lo corearán en las concentraciones de protesta que se han programado. El día 17 de mayo, desde las 10.30 horas hasta las 11.15 horas en las puertas del Hospital Río Carrión y desde las 11.45 horas hasta las 12.30 horas en las puertas de la Factoría Fasa Renault. El día 21 de mayo, desde las 10.00 horas hasta las 10.30 horas en las puertas de Eulen (Plaza Pintor Caneja) y desde las 11.00 horas hasta las 11.30 horas en las puertas de Clece (Obispo Nicolás Castellanos). Estas movilizaciones serán el inicio; desde CCOO y UGT, tal como ha decidido unánimemente el sector, interpondrán conflicto colectivo con convocatoria de huelga, huelga que se llevará a efecto de no alcanzarse acuerdo en la mediación del Serla.