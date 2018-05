Dani García: "Aquí ya he hecho todo lo que tenía que hacer"

“Ha sido un honor haber sido el capitán del equipo. Creo que he hecho todo lo que tenía que hacer aquí y quería ponerme un nuevo reto. Gracias al Eibar. Aúpa Eibar” Con las lágrimas en los ojos, emocionado, llorando a moco tendido, tuvo que parar varias veces para poder articular palabra. Así fue la despedida de Dani García de la Sociedad Deportiva. Emotiva y emocionante. Arropado por todos sus compañeros, cuerpo técnico y miembros de la secretaría técnica, el de Zumarraga tuvo que ser consolado por la presidenta, Amaia Gorostiza.

Han sido 6 años con más momentos buenos que malos. Siempre con los pies en el suelo. Me quiero quedar con todas mis amistades y la gente que me queda en Eibar", señaló, dejando después un largo agradecimiento. “Quiero dar las gracias a Gaizka, mi gran valedor, que confió siempre en mí, y al aitatxo, Mendilibar, que me ha convencido para su causa y estilo de juego, a mis hermanas, a mi padre, a mis compañeros, a todo el cuerpo técnico, a Zapico… Mendi, espero que sigas guiando al equipo como lo has hecho hasta ahora. Gracias por enseñarme a ser mejor como futbolista” confesó. "Aquí ya he hecho todo lo que tenía que hacer", señaló después, explicando la razón de su adiós, a pesar de su enorme tristeza. "Necesito otro reto y ha llegado el momento de cogerlo. Me voy con la cabeza alta, os apoyaré siempre".

Ese reto no lo desveló Dani García, que pidió respeto a la prensa y que no se le hiciera ninguna pregunta sobre su futuro destino como futbolista. “Hasta que no acabe la liga, no diré cual es mi destino. Me gustaría que se respetara eso” concluyó. No obstante, como ex vox pópuli, el de Zumarraga no se irá muy lejos, acompañará a Ander Capa al Athletic de Bilbao.