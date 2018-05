Rodrigo Salinas renueva soñando con Europa

Rodrigo Salinas seguirá dos temporadas más en el Bidasoa-Irun. "Con Rodrigo teníamos la opción de un año más, desde el ares deportiva ampliamos su contrato dos años más por la confianza que tenemos en él y que Rodrigo tiene en el proyecto deportivo. Es importante porque es un pilar para el proyecto de futuro. Nos reafirma en lo que estamos haciendo", ha explicado Iñaki Emaldi, el vicepresidente deportivo, en la presentación de la ampliación de contrato. "Se lleva trabajando mucho desde hace tiempo, y es un año bastante complicado en ese aspecto porque sabemos los movimientos que ha habido en clubes importantes y eso condiciona el mercado pero peleamos por conseguir el mejor equipo posible con las renovaciones y los fichajes que van a llegar. Hay que hacer un equipo, configurar las piezas en un global y eso es lo que hemos hecho hasta ahora, y no nos debemos desviar ahora", ha añadido. .

Luego ha sido el turno del gran protagonista, Rodrigo Salinas.

-Contento. "La verdad que en un principio cuando volví a España me hacía esa pregunta de porque no fichar más tiempo, pero eso se debe a que primero hay que conocer lo que hay dentro. Luego pasas un año genial en un gran club con proyecciones enormes, entonces te planteas muchas cosas. Y luego estoy muy contento en la ciudad y con la gente del club. Hemos llegado a un acuerdo muy fácil. Intentaré dar todo y más Fe lo que he dado. Es una buena noticia para las dos partes".

-Gran vestuario. “Por supuesto, nunca estuve en un vestuario tan bueno como este del bidasoa. Hay muchas renovaciones y son las primeras herramientas para que un proyecto empiece a dar sus frutos. Se va dando un feeling".

-Ambicioso. "Tuve la suerte de jugar Europa una vez y jugar una final y es el sueño de todo jugador. Y jugarlo con este club y esta gente sería maravilloso. Si me hablas de ambición lo que que hay que hacer es crecer paso a paso y llegar lo más arriba posible".

-Autocrítico. "Estoy convencido de que puedo dar más y espero que las próximas temporadas se vea un Rodrigo a un mejor nivel que el de este año".