Más de mil estudiantes se manifiestan en Sevilla contra la sentencia de La Manada

Al grito de 'Yo sí te creo', y 'Escucha, Hermana, aquí está tu manada', más de un millar de estudiantes se han manifestado contra la sentencia de La Manada por las calles del centro de Sevilla, desde Las Setas de la Encarnación hasta la Plaza de San Francisco.

Casi todos los manifestantes son jóvenes de instituto, mayoritariamente chicas, pero ha sido también notable la presencia de chicos que se han sumado a la protesta. Todos han coreado cánticos contra el machismo.

"Se va a acabar la justicia patriarcal", "No quiero ser valiente, quiero ser libre", "Si no nos matan no nos creen" o "La Manada viola a una chica, la justicia nos viola a todas", son algunos de los mensajes de las pancartas con las que los alumnos se han sumado a la movilización convocada por el Sindicato de Estudiantes, que hoy ha llamado a la huelga en toda España contra "la escandalosa sentencia" de La Manada, bajo el lema "No es abuso, es violación".

El seguimiento de los paros estudiantiles en Sevilla ha rondado entre el 60 y el 70 por ciento, según los convocantes, si bien no se han contabilizado los datos por parte de la Administración.