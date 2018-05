De com canvia el conte:

No és prou... Queda clar que fer oposició és més fàcil, o menys difícil, que governar. Des de l'oposició es pot dir que si això ho fera jo, ho faria més ràpidament, millor, més gran i més barat... Que qui governa deuria... Deuria, en cas de corrupció, prendre les mateixes mesures que des de l'oposició reclamava. Volia explicacions immediates, dimissions immediates, tot ja i ara i l'endemà era ja tard. Per això crec que Mónica Oltra i Ximo Puig estan contribuint al joc d'aquells que volen presentar a uns i altres com igual de bruts mentre els de la "nova política" demostren que és més fàcil fer oposició que governar i demanen la Lluna.