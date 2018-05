Las mujeres no queremos vivir con miedo

Esta vez han sido los jóvenes. Esta vez han sido ellos los que han convocado una manifestación en la calle para protestar contra la sentencia de la manada. El Sindicat d'Estudiants y el Movimiento Lliures i Combatives quieren con estas acciones, que se repetirán más adelante, crear un movimiento transversal, pero más allá de mujeres y estudiantes, que sea de toda la sociedad, en contra de un sistema que se ceba especialmente con las mujeres.

Y es que el sentir de la calle no va acorde con las políticas que se hacen desde las administraciones: en la lucha contra la violencia machista solo hay 80 de los 200 millones prometidos por el gobierno central. Y si no hay presupuesto, no hay resultado real por mucho que gritemos en la calle, por mucho que la sociedad exija igualdad de derechos, respeto, justicia. Por mucho que las mujeres exijamos que no queremos vivir con miedo.