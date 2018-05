La Xunta tumba el proyecto de las rampas de Gran Vía

La dirección Xeral de Patrimonio de la Xunta de Galicia ha rechazado el proyecto del gobierno municipal para la construcción de las cintas transportadoras de Gran Vía proyectadas por el gobierno municipal. Según el informe de los técnicos de patrimonio, el proyecto no respeta el entorno de la calle Gran Vía ni la armonía del espacio al no respetar el valor del conjunto urbano, de manera que según el gobierno autonómico, el Concello de Vigo deberá presentar un nuevo proyecto que respete el entorno y que sea armonioso desde el punto de vista social y cultural. Un proyecto que cuenta con un presupuesto de 8,9 millones de euros de los 15 millones solicitados de financiación europea que ahora quedan en el aire a la espera de que el concello estudie se replantea un nuevo proyecto, modifica el actual o lo retira completamente. Desde el gobierno autonómico, instan al Concello de Vigo a presentar un nuevo proyecto que tenga mejor encaje en el conjunto patrimonial de Gran Vía.

Decisión política

Los técnicos municipales están analizando las consecuencias de esta decisión y si el informe de patrimonio es vinculante o no, algo que, según fuentes municipales, no tiene la unanimidad de los técnicos municipales que todavía están analizando las posibles consecuencias de este paso. En cualquier caso, la realidad es que el inicio de la construcción del proyecto, previsto para este mes, tendrá que esperar ya que el gobierno municipal dispone de un plazo de 15 días para presentar alegaciones. El alcalde de Vigo, Abel Caballero habla de una decisión política para paralizar un proyecto utilizando la vía administrativa al no obtener el respaldo popular con movilizaciones de poco más de un centenar de personas.