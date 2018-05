La tragedia del amianto

40.000 km de tuberías de uralita quedan todavía en España. Un país que sigue conviviendo con el amianto, material altamente dañino prohibido en 2002, pero con una legislación que sigue permitiendo que perviva “hasta el final de su vida útil”. El ingeniero Francisco Puche, presenta en el marco de las jornadas informativas sobre los peligros de este material que organiza el sindicato CGT de Zamora, el libro “Amianto una epidemia oculta e impune”, y en el cual denuncia el silencio impuesto por las administraciones, el desdén con el que se ha tratado a las víctimas.

La mayoría de la gente no es consciente de que tiene amianto en su vida, aunque hasta 2002 prácticamente todas las impermeabilizaciones se hicieron con ese material. España lo prohibió a partir de entonces (otros países lo habían hecho mucho antes, a finales de los años 80, cuando se empezó a hablar de su elevada toxicidad), pero la ley permite que se mantenga en las construcciones “hasta el final de su vida útil”, a pesar del peligro que eso entraña. Cunde la explicación de que el amianto que no está fragmentado no entraña riesgo, pero Paco Puche explica que no es así.

Lo encontramos todavía en recubrimientos de vagones de tren, en tejados de uralita y en muchas construcciones de las que nos rodean. Es preciso y urgente, indica el ingeniero un plan de “desamiantado” que incluya mapa de las construcciones u objetos que lo contienen y presupuesto para eliminarlo.

El amianto está a nuestro alrededor. En Zamora en varios edificios públicos, entre ellos, como ayer nos recordaban los bomberos, en la antigua estación de autobuses. Al respecto el concejal de medio ambiente del Ayuntamienro de Zamora, Romualdo Fernández, recordaba que ya está en proyecto el nuevo parque y que, cuando se derruya la vieja estación se adoptarán las medidas profilácticas oportunas.

"Hilos de silencio". Un documental de la periodista Rosa Martínez

Según la OMS más de 100.000 personas mueren al año en el mundo por haber estado expuestas al amianto. Sus efectos se manifiestan largo tiempo después, en forma de “mesotelioma” un cáncer de pleura particularmente agresivo. En el acto de presentación del libro se proyecta además el documental “Hilos de Silencio” del que es coautora la periodista Rosa Martínez y en el que se narra la historia de las víctimas.

Antiguos trabajadores; familiares y médicos de salud laboral que vaticinan una especie de plaga de mesotelioma en esta década, en la que podrían aflorar. Muchos trabajaron en entornos de amianto sin medidas de seguridad, pero es imposible realizar un mapa de lugares más afectados porque a Rosa Martínez la administración le niega los datos.