Carlos Crespo: "En la Guardia Civil trabajamos para devolver la tranquilidad a Teruel"

Carlos Crespo acaba de cumplir un año como máximo responsable de la Guardia Civil en Aragón. Y lo hace con una plantilla solo cubierta al 80 % a causa de la crisis económica y de una restrictiva tasa de reposición. Con todo, los delitos esclarecidos y los detenidos e investigados crecen, mientras que las infracciones penales han caído en toda la comunidad. "Nos gustaría ser más, pero los que estamos trabajamos lo máximo que podemos", aseguraba en La Rebotica. También en la provincia de Teruel, donde la media de infracciones penales por cada mil habitantes está en 16. La mitad que en España. 2 puntos por encima de la media nacional está la cifra de delitos esclarecidos. "Las unidades que hay en Teruel trabajan y trabajan muy bien. Objetivamente Teruel es una de las provincias más seguras de España", recalcaba Crespo.

Sin embargo, tras el asesinato de dos guardias civiles y un ganadero en Andorra a manos de Igor el ruso el pasado mes de diciembre, se ha extendido una sensación de inseguridad por la provincia. "Estamos haciendo un esfuerzo por devolver la tranquilidad a la comarca. Trabajamos para que haya una vuelta a la confianza y que la sensación de seguridad se acerque a los hechos reales", aseguraba el general de la Guardia Civil en Aragón. "La Guardia Civil actuó basándose en elementos objetivos, a lo que se conocía en cada momento, no a lo que conocimos después. Eso nos impelía a actuar de una manera determinada. Y fuimos más allá. No se abandonó ninguna linea de investigación, aunque no pareciera clara", añadía.

Asegura que, de esas muertes, ha aprendido la importancia que tiene el contacto con la población, que espera siga colaborando con el cuerpo, y el daño que hacen "informaciones que no son ciertas y que luego es complicado cambiar".

Carlos Crespo, durante su entrevista en Radio Zaragoza, ha asegurado que tras el fin de ETA nada va a cambiar. "Mientras haya atentados por esclarecer, vamos a seguir investigando porque es nuestra obligación y por las víctimas que hemos dejado por el camino", ha afirmado.

Fe de errores ue