"Hay más miedo después de la sentencia de La Manada porque no te sientes protegida"

Cientos de estudiantes han secundado este jueves la movilización convocada por el Sindicato de Estudiantes de Izquierda contra la sentencia de La Manada. "No es abuso, es violación", de nuevo ha sido el lema elegido en la pancarta de esta manifestación, que ha salido desde la Plaza San Francisco hasta la Plaza del Pilar.

En esta nueva movilización han querido poner, de nuevo, de relieve que la justicia en España tiene que cambiar, porque responde a un modelo patriarcal. "Estamos indignadas, con rabia, y hemos visto que la justicia no nos apoya", ha señalado Esther Zabala, portavoz del SEI. "Lo que estamos buscando es que terminen todos estos casos de machismo y a ver si conseguimos que la justicia nos apoye un poco más".

Tras la sentencia, dicen, sienten una mayor desprotección y miedo en la calle después del caso de La Manada "porque no te sientes protegida por la justicia y ahora, si alguien viniera a preguntarme la hora o por una dirección por la calle, ya no me podría fiar", explicaba una de las manifestantes. "No nos tienen que decir qué ropa nos tenemos que poner", señalaban en un grupo de amigas, que apuntaban que "recibimos chillidos o silbidos que no vienen a cuento".

Entre los participantes, también chicos, como Raúl. "Nos puede afectar a todos, a mi hermana, a una amiga, a una compañera e, incluso, a mi madre". Y remarca que "esto es un tema que no se tiene que quedar en una cuestión de hombre o mujer o trans; nos afecta a todos".

En el ambiente, una idea clara: que la sociedad está cambiando y que la justicia y las leyes tienen que cambiar.