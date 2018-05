El Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora, condenado a pagar 13 millones a una promotora

La Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo (TS) rechazó el pasado 25 de abril el recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que le condenaba a indemnizar con 13 millones de euros a la promotora Monsora S.L., según la información de Almería Hoy.



A la cantidad citada, habrá que añadir el importe de los intereses devengados y las costas, lo que sitúa la cifra con la que el Consistorio debe resarcir a la empresa demandante en el entorno de los 16 millones de euros.



Los hechos arrancan en 2005, cuando el equipo de gobierno popular de entonces otorgó una licencia a Monsora, S.L. para la construcción de 110 viviendas en virtud de una figura urbanística, la de ‘delimitación de suelo urbano consolidado’, «sobre la que la Junta de Andalucía había advertido su ilegalidad 10 días antes», según fuentes municipales.



«Es un palo grandísimo —confiesa el alcalde, Antonio Fernández Liria (PSOE)—. Si no conseguimos anular la sentencia, Cuevas entrará en un callejón sin salida que le condenará a estar 15 años pagando deuda exclusivamente». El regidor ha manifestado estar haciendo «lo imposible para que se anule esa sentencia, pero si no lo logramos, tendremos que hacer frente a la indemnización o poner a disposición bienes suficientes para cubrir su importe en el plazo máximo de tres meses. De todos modos, aún mantengo la esperanza de que triunfe el sentido común. Los cuevanos no merecen esa condena. Tendremos que hacer lo posible para que lo hagan los responsables de esa mala gestión».

