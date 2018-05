La carreta 59 califica de “nefasta e improvisada” la organización de la Federación de Peñas

* Escucha aquí la entrevista a ALMUDENA VILLAR, jefa de la carreta, y RAMÓN COLODRERO, pte. de la federación, en 'Hoy por Hoy Andújar':

El pasado lunes de Romería, 30 de abril, las carretas hacían su camino de regreso a Andújar desde el poblado del Santuario. Una de ellas, la nº 59 perteneciente a la peña ‘Hay que ser romero’, sufría un incidente en la carretera de La Cadena, poco después de salir de San Ginés. La carreta se salía de la vía, quedando al borde de la carretera, sin llegar a volcar.

Ante tales hechos, la peña ‘Hay que ser romero’ decidía en la noche del martes pasado difundir un comunicado por redes sociales expresando su malestar ante, según dicen, “la nefasta e improvisada organización de la Federación de Peñas y Carretas de Andújar”. Así, manifiestan que “en el momento del accidente, la caravana de carretas avanzaba a más de 5 kilómetros por hora debido a las exigencias de la organización”. Se quejan del trato recibido por parte del organizador que les atendió, pasando, dicen, “más de 1 hora y media sin saber absolutamente nada”, en relación a cómo podrían trasladarse hasta el municipio.

Puntualizan en el comunicado que no hubo negligencia por parte de los componentes de la carreta, tampoco del conductor, y que “todos y cada uno de los miembros de la carreta tenían la documentación necesaria y seguro vigente para la Romería de 2018”.

Por su parte, Ramón Colodrero, presidente de la Federación de Peñas Romeras, dice que no han recibido “ninguna comunicación escrita por parte del representante legal, que así lo establece el reglamento de carretas, de esta asociación”. De hecho ha sido esta redacción la que ha remitido el comunicado al presidente de la federación.

Afirma que la carreta fue atendida desde el primer momento, “tomando las medidas oportunas” según el protocolo que estable el Plan del Cerro al que pertenece dicha federación.

En cuanto a la velocidad, la Federación de Peñas la tiene establecida “por escrito en las normas que se le entrega al jefe de carretas […] a 5 kilómetros por hora” como máximo. Colodrero achaca el aumento de velocidad puntual de determinadas carretas a decisiones propias de las que hacen paradas no programadas o se retrasan en la reanudación de la marcha.

Por otro lado, el presidente de la federación dice haber hablado con el coordinador que gestionó los hechos, y “él niega que se dirigiera de malas formas”. Añade además que “son cuestiones subjetivas que posiblemente, en momentos de nerviosismo, se interpretan mal”.

COMUNICADO EN RR.SS. DE LA CARRETA Nº 59

(CARRETA ACCIDENTADA EL PASADO LUNES DE ROMERÍA EN EL REGRESO DE LA CARAVANA DESDE EL POBLADO DEL SANTUARIO, HASTA LA CIUDAD DE ANDÚJAR)

Debido a las numerosas afirmaciones falsas e imprecisas vertidas en los últimos días a través de diferentes medios y redes sociales, nos vemos en la obligación de emitir un comunicado aclarando así lo acontecido el pasado Lunes de Romería, día 30 de Abril, en la Carretera de la Cadena.

-Podemos confirmar que en el momento del accidente, LA CARAVANA DE CARRETAS, AVANZABA A MÁS DE 5 KM/H DEBIDO A LA EXIGENCIAS DE LA ORGANIZACIÓN DE LA FEDERACIÓN DE PEÑAS, ya que se acumulaba un considerable retraso, debido a la demora de más de 1 hora y media en la salida del Santuario, con respecto a la hora establecida.

-NEGAMOS CONTUNDEMENTE QUE EN EL MOMENTO DEL ACCIDENTE, LOS COMPONENTES DE LA CARRETA FUERAN SALTANDO EN LAS ESCALERAS O HUBIERA ALGUNA CONDUCTA INADECUADA QUE PUDIERA PROVOCAR EL MISMO.

-EL CONDUCTOR DEL TRACTOR, SOLICITÓ, SE LE REALIZARÁ LAS PRUEBA DE ALCOHOLEMIA SIENDO LA MISMA NEGATIVA. Pedimos dejen de verter falsas acusaciones con respecto al mismo, ya que su profesionalidad y su comportamiento con respecto a nosotros y en el momento del accidente fue más que encomiable, tenemos mucho que agradecerle.

-LA CARRETA NUNCA LLEGÓ A VOLCAR, tal y como han afirmado, varios medios de comunicación. Únicamente se salió del asfaltado, acercándose peligrosamente al borde de la carretera. La maniobra del conductor evitó que las consecuencias fueran peores.

En el momento del accidente no se tenía consciencia de la gravedad o no de las contusiones de los ocupantes es por eso, que se nos recomendó acudir al Hospital Alto Guadalquivir. Finalmente y gracias a Dios, no hubo que lamentar, ningún herido considerable ni de gravedad, solo algunos hematomas, contusiones y molestias propias tras el accidente.

-TODOS Y CADA UNO DE LOS MIEMBROS DE LA CARRETA TENÍAN LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA Y SEGURO VIGENTE PARA LA ROMERÍA DE 2018.

-Tras el accidente, el coordinador de la Federación de Peñas y Carretas, no apareció por el lugar, hasta pasados 40 minutos del mismo. Tras solicitar hablar con la Jefa de Carreta y esta presentarle dudas sobre cómo podrían trasladarse hasta Andújar, el coordinador sugirió textualmente:

“PUES BAJAROS ANDANDO”

Ante tal incomprensible recomendación y pidiéndole la jefa de carreta, alguna solución lógica y coherente, el mismo dio por finalizada la conversación, manifestando que no quería continuar hablando del tema y que “él no tenía nada que ver en el asunto”. Regresó a los 10 minutos de abandonar el lugar, con la misma inapropiada actitud.

-NEGAMOS QUE TAL Y COMO HAN AFIRMADO ALGUNOS MEDIOS, SE NOS TRASLADARÁ EN MICROBUS HASTA LA CIUDAD. Tras más de 1 hora y media sin saber absolutamente nada, Protección Civil fue acercándonos hasta las inmediaciones del Hospital Alto Guadalquivir de Andújar.

-ASÍ MISMO, TENEMOS QUE AGRADECER LA LABOR Y EL TRATO RECIBIDO POR PARTE DE LA GUARDIA CIVIL Y PROTECCIÓN CIVIL, GRACIAS A TODOS ELLOS, POR SU EMPATÍA Y SU PROFESIONALIDAD.

-A DÍA DE HOY, NINGÚN MIEMBRO DE LA FEDERACIÓN DE PEÑAS, SE HA PUESTO EN CONTACTO CON NINGUNO DE NOSOTROS, PARA ALMENOS PREOCUPARSE POR NUESTRO ESTADO, NI PARA OFRECERNOS DISCULPA ALGUNA, POR LAS FORMAS CON LAS QUE SE NOS TRATÓ EN ESE MOMENTO TAN DELICADO PARA TODOS NOSOTROS Y NUESTRAS FAMILIAS.

Sin más, esperamos puedan solventarse los problemas e inconvenientes a los que numerosas personas que participan de nuestra Romería en Carreta, tienen que enfrentarse debido, a bajo nuestro punto de vista, la nefasta e improvisada organización de la Federación de Peñas y Carretas, evitando así que en próximas ediciones, ocurran hechos tan lamentables, como los sufridos por todos nosotros, y por supuesto ninguno del que haya que lamentar una mayor gravedad.